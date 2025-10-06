A- A+

GUERRA Ucrânia diz ter atingido fábrica de munição, terminal de petróleo e depósito de armas da Rússia O local é responsável por fornecer munições de aviação e artilharia, bombas de aviação e munições antiaéreas e antitanque

Drones e mísseis de longo alcance da Ucrânia atingiram a importante fábrica russa de munições Sverdlov, um terminal de petróleo na Península da Crimeia e um depósito de arma, disse o presidente da ucraniano, Volodymyr Zelenski, e o exército do país, nesta segunda-feira, 6.

A fábrica de munições Sverdlov, no oeste russo, foi atingida durante a noite e causou múltiplas explosões e um incêndio.

O local é responsável por fornecer munições de aviação e artilharia, bombas de aviação e munições antiaéreas e antitanque.

As autoridades russas reconheceram um grande ataque de drones ucranianos em 14 regiões, bem como na Crimeia e ao redor do Mar Negro e do Mar de Azov, mas deram poucos detalhes.

Em agosto, as ofensivas de longo alcance da Ucrânia a refinarias e outras instalações de petróleo contribuíram para a escassez de combustível na Rússia.

Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

