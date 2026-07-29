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Conflito Ucrânia diz ter atingido grande refinaria russa, horas após reunião de Zelenski com Trump Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas do país, a ofensiva provocou um incêndio na refinaria de Ryazan, com capacidade de cerca de 17 milhões de toneladas por ano e produção de gasolina, diesel, querosene de aviação e outros derivados

Autoridades ucranianas afirmaram nesta quarta-feira (29) que as forças do país atingiram durante a madrugada uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia, no mais recente ataque de longo alcance, enquanto Kiev amplia a pressão econômica, militar e diplomática sobre Moscou.

Os ataques quase diários da Ucrânia com drones e mísseis de longo alcance, com armamentos desenvolvidos internamente, vêm atingindo instalações de petróleo russas e alimentando uma crise de combustíveis que constrange o Kremlin, mais de quatro anos após a invasão em larga escala do país vizinho.

Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, a ofensiva provocou um incêndio na refinaria de Ryazan, com capacidade de cerca de 17 milhões de toneladas por ano e produção de gasolina, diesel, querosene de aviação e outros derivados. A unidade fica a cerca de 400 quilômetros do território ucraniano.

O ataque ocorreu horas depois de o presidente Volodimir Zelenski ter estado em Washington, na terça-feira, para conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump, em mais um movimento para buscar apoio considerado crucial dos Estados Unidos na guerra contra um adversário muito maior.

O governador de Ryazan, Pavel Malkov, disse que seis pessoas foram levadas ao hospital após um ataque de drone. Segundo ele, destroços causaram incêndios em "instalações industriais" não identificadas.

"A Rússia precisa sentir que cada dia desta guerra só terá um custo mais alto para ela. Precisamos enfraquecer o agressor e manter a pressão para aproximar o fim desta guerra", afirmou Zelenski em uma publicação nas redes sociais.

Os recentes êxitos ucranianos de grande repercussão contra a Rússia impressionaram Washington e ajudaram a recompor a boa vontade dos EUA, após a relutância de Trump, no início de seu segundo mandato, em manter o apoio a Kiev. A postura havia levantado a possibilidade de Ucrânia e Europa terem de enfrentar sozinhas a agressão russa. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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