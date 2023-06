A- A+

Guerra Ucrânia diz ter destruído depósito de munições em área ocupada pela Rússia Ação reivindicada pelas forças ucranianas ocorre em meio a uma contraofensiva lançada pelo país nas últimas semanas, com o objetivo de recapturar o território controlado pelos russos

As forças ucranianas afirmaram neste domingo que destruíram um depósito de munição "significativo" perto da cidade portuária de Henichesk, na região sul de Kherson, situada em uma área atualmente ocupada pelos russos. A informação foi divulgada pelo porta-voz da administração militar de Odessa, Serhiy Bratchuk.

— Nossas forças armadas desferiram um bom golpe pela manhã – e muito forte – na vila de Rykove, distrito de Henichesk, no território temporariamente ocupado da região de Kherson — disse Bratchuk. — Havia um depósito de munições muito significativo. Foi destruído — acrescentou em uma postagem no Telegram.

O porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yurii Ihnat, repetiu a mesma informação, mas ao vivo na televisão ucraniana.

— Quanto menos munição houver, mais destruída, mais depósitos de munição inimigos sendo detonados, menos eles atingirão nossos defensores — afirmou Ihnat.

As principais agências de notícias não puderam verificar a informação de forma independente. A Rússia não comentou sobre o suposto ataque.

A ação reivindicada pela Ucrânia ocorre em meio a uma contraofensiva lançada pelo país nas últimas semanas, com o objetivo de recapturar o território controlado pelos russos.

As autoridades ucranianas também divulgaram imagens que mostram um incêndio e uma coluna de fumaça. Também é possível ouvir o barulho de explosões.

Rikove fica a cerca de 20 quilômetros de Henichesk, cidade às margens do Mar de Azov, no sul da Ucrânia, ocupada por forças do Kremlin desde os primeiros dias da invasão russa ao país, iniciada em fevereiro de 2022.

