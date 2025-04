Ucrânia e EUA assinam "memorando de intenção" sobre acesso a minerais

A- A+

A Ucrânia e os Estados Unidos assinaram, nesta quinta-feira (17), um "memorando de intenção" a fim de avançar para um acordo no qual os Estados Unidos terão acesso aos recursos naturais e minerais críticos da Ucrânia, informou Kiev.

"Estamos felizes em anunciar a assinatura, com nossos parceiros americanos, de um Memorando de Intenção, que abre o caminho para um Acordo de Parceria Econômica e o estabelecimento do Fundo de Investimento para a Reconstrução da Ucrânia", publicou no X a primeira vice-premiê ucraniana, Yulia Sviridenko.

Os dois países tinham previsto assinar um acordo sobre a extração de minerais críticos da Ucrânia há semanas, mas um desentendimento público entre os presidentes Donald Trump e Volodimir Zelensky em fevereiro interrompeu temporariamente as negociações.

Trump quer que o acordo represente uma compensação pela ajuda concedida à Ucrânia por seu antecessor na Casa Branca, Joe Biden.

Sviridenko não divulgou os detalhes do memorando, mas indicou que as partes continuam trabalhando com vistas a um acordo final.

