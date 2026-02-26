A- A+

Guerra Ucrânia e EUA concluem diálogo em Genebra, após Rússia afirmar não ter 'prazos' para encerrar guerra

Representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos mantiveram uma rodada de negociações em Genebra nesta quinta-feira (26) para avançar em direção ao fim do conflito e preparar novos encontros trilaterais com a Rússia, enquanto Moscou afirmou que não tem "prazos" para chegar a um acordo.

"Como resultado das reuniões de hoje, há maior disposição para o próximo formato trilateral. O mais provável é que a próxima reunião aconteça nos Emirados Árabes Unidos, concretamente em Abu Dhabi", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em seu discurso vespertino e acrescentou que espera que o diálogo seja no início de março.

Negociadores russos e ucranianos viajaram a Genebra para conversas separadas com autoridades americanas como parte do tenso processo de negociação promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma tentativa de pôr fim a mais de quatro anos de conflito.

O principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, se reuniu com os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner no luxuoso Hotel des Bergues por cerca de seis horas.

O funcionário ucraniano disse que as conversas deram atenção especial à reconstrução da Ucrânia no pós-guerra.

"Trabalhamos detalhadamente com os americanos em um documento sobre a recuperação da Ucrânia", assegurou Umerov após a reunião. As partes "acordaram posições que formarão a base de futuros acordos", acrescentou.

Diversas rodadas de negociações não conseguiram produzir um acordo para encerrar o pior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, que já deixou centenas de milhares de mortos e feridos, milhões de ucranianos deslocados para o exterior e destruição generalizada.

'Não temos prazos'

A Rússia, que ocupa 20% do território ucraniano, quer ter o controle total da região de Donetsk (leste), exigência que Kiev descarta por considerá-la equivalente a uma rendição.

"Vocês ouviram algo nosso sobre prazos? Nós não temos prazos, temos tarefas. E as estamos cumprindo", declarou o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, segundo agências de notícias russas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também afirmou que era muito cedo para fazer "previsões".

Zelensky ressaltou diversas vezes que uma reunião com seu par russo, Vladimir Putin, é necessária para chegar a um acordo sobre questões-chave.

Peskov reiterou nesta quinta-feira que Moscou não aceitará uma cúpula presidencial até que as negociações estejam concluídas, e somente então assinará um acordo alcançado entre as equipes de negociação.

O assessor econômico do Kremlin, Kirill Dmitriev, também tem uma reunião marcada com Witkoff e Kushner em Genebra, de acordo com uma fonte citada na quarta-feira pela agência de notícias estatal russa Tass, mas não há indícios de que terá contato com a delegação ucraniana.

Bombardeios russos antes das negociações

O encontro na Suíça foi precedido por mais uma noite de ataques russos na Ucrânia e pela troca de restos mortais de soldados mortos em combate.

A Rússia anunciou que entregou mil corpos de soldados ucranianos a Kiev em troca dos restos mortais de 35 militares russos.

Moscou disparou cerca de 420 drones e 39 mísseis contra o país vizinho, deixando dezenas de feridos, incluindo crianças, anunciou Zelensky na rede X. A maioria dos mísseis foi interceptada, mas alguns projéteis causaram danos a infraestruturas cruciais e edifícios residenciais em oito regiões, especificou.

Em Kiev, jornalistas da AFP ouviram explosões no meio da noite durante os ataques aéreos russos.

Na noite de quarta-feira, Zelensky e Trump conversaram por telefone durante 30 minutos sobre a reunião em Genebra e os preparativos para novas negociações trilaterais, agendadas para o "início de março", segundo o presidente ucraniano.

As negociações, baseadas em um plano americano apresentado no final do ano passado, estão paralisadas principalmente devido à situação no Donbass, a região industrial no leste da Ucrânia que tem sido o epicentro dos combates.

A Rússia insiste em obter o controle total da região administrativa (oblast) de Donetsk, mas a Ucrânia se opõe e se recusa a assinar um acordo sem garantias de segurança que impeçam uma nova invasão por parte de Moscou.

