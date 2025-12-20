Sáb, 20 de Dezembro

Ucrânia e Portugal firmaram parceria para produção de drones marítimos

O primeiro-ministro português disse haver espaço para melhorar sua relação e cooperação com a Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky confirmou parceria com Portugal O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky confirmou parceria com Portugal  - Foto: Tetiana Dzhafarova / AFP

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou na manhã deste sábado, 20, que ele e o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, emitiram uma declaração conjunta sobre o estabelecimento de parceria para a produção de drones marítimos. O acordo foi firmado na primeira visita de Montenegro ao território ucraniano.

"Esta é uma das áreas mais promissoras de nossos esforços de defesa no momento. É importante entregar resultados. E em todas as partes da nossa Europa, deve haver força suficiente para enfrentar quaisquer ameaças, e drones modernos são uma ferramenta real de defesa", publicou Zelensky sobre a iniciativa na rede social X.

O mandatário da Ucrânia também agradeceu a contribuição portuguesa à Lista de Requisitos Prioritários para a Ucrânia (PURL, na sigla em inglês). Ele citou ainda que Portugal apoiou a decisão conjunta da Europa de fornecer uma ajuda de 90 bilhões de euros para a Ucrânia, além de ações para a reestruturação de escolas em Chernihiv e Cherkasy.

Em vídeo publicado na mesma rede social, o primeiro-ministro português disse haver espaço para melhorar sua relação e cooperação com a Ucrânia.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

