Ucrânia e Rússia anunciam nova troca de prisioneiros

A Ucrânia e a Rússia anunciaram nesta quinta-feira (26) que realizaram uma nova troca de prisioneiros de guerra no marco de um acordo concluído no início de junho, durante as negociações em Istambul, que, entretanto, não avançaram o suficiente para colocar fim ao conflito.

Os dois países concordaram em liberar todos os seus prisioneiros de guerra jovens ou feridos e devolver os restos mortais de combatentes falecidos durante conversas de paz em Istambul no início de junho, que terminaram sem nenhum outro avanço.

"Continuamos com as trocas (de prisioneiros) e foi realizada uma nova etapa", disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que esclareceu que soldados do Exército, a guarda nacional e a guarda de fronteiras foram libertados.

"A maioria estava presa desde 2022", acrescentou nas redes sociais o líder ucraniano.

O Ministério da Defesa russo afirmou que foi trocado um "grupo de militares russos" por soldados ucranianos.

Nem Rússia nem Ucrânia especificaram quantos militares foram libertados nesta quinta-feira, assim como nas semanas anteriores, quando outras trocas foram concretizadas.

O retorno à Casa Branca de Donald Trump no início do ano facilitou o reinício das negociações de paz entre Ucrânia e Rússia, que estavam bloqueadas desde a primavera de 2022.

A Rússia, que iniciou há mais de três anos uma ofensiva massiva na Ucrânia, rejeitou qualquer trégua prolongada e exige, para terminar o conflito, que a Ucrânia ceda quatro regiões, além da península da Crimeia, anexada em 2014, e renuncie para sempre a aderir à Otan.

Essas condições são inaceitáveis para a Ucrânia, que exige, com seus aliados europeus, uma trégua sem condições de 30 dias antes das negociações de paz com a Rússia.

A Rússia, por sua vez, considera que aceitar essa oferta facilitaria às forças ucranianas, com problemas na frente, se rearmarem graças aos fornecimentos militares ocidentais.

