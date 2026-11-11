A- A+

Conflito Ucrânia e Rússia estabelecem acordo para troca de prisioneiros "em larga escala", anuncia Moscou Informação foi divulgada nesta quarta-feira (11) pelo chefe da delegação russa, Vladimir Medinski

Rússia e Ucrânia acordaram uma troca de prisioneiros "em grande escala" e prosseguir com os diálogos após as negociações realizadas em Abu Dhabi, sob a mediação de emissários americanos, que se reunirão separadamente com Volodimir Zelensky e Vladimir Putin na quinta-feira (12).

Ao final desta reunião trilateral, a primeira desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, que acabou desviando as atenções, não foram anunciados avanços em relação às divergências fundamentais, especialmente no que diz respeito ao território. Também discordam sobre o papel que os europeus devem desempenhar no futuro.

"Persistem diferenças significativas" entre os dois lados, reconheceu o chefe da equipe negociadora ucraniana, Rustem Umiérov, no Telegram. "Ainda há muito trabalho difícil pela frente, mas existem oportunidades para continuar o processo de negociação", resumiu.

Assim como em outras ocasiões, ucranianos e russos chegaram a um acordo para uma troca de prisioneiros que, segundo o chefe da delegação russa, Vladimir Medinski, será "em grande escala". Ele acrescentou que os detalhes serão divulgados posteriormente.

A segunda rodada de negociações, nesta quarta-feira (11), durou apenas duas horas, após um primeiro dia de diálogo mais longo.

"O diálogo continuará"

"O diálogo continuará, sem dúvida", declarou a jornalistas o chefe da delegação russa.

Do lado de Kiev, um membro da delegação, David Arakhamia, afirmou que foi alcançado um "grande avanço" nestes dois dias.

"Acredito que temos uma boa dinâmica para chegar a uma solução antes do início do próximo ano", declarou.

Aproveitando este impulso após meses de estagnação, o negociador americano Jared Kushner afirmou, nesta quarta-feira, que ele e seu homólogo, Steve Witkoff, se reunirão na quinta-feira, em Moscou, com o presidente russo, Vladimir Putin, e posteriormente com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, em Dublin.

Kushner espera que a reunião com Putin sirva para "revisar o que foi discutido hoje e tentar avançar mais" em alguns dos temas abordados, uma vez que enxergam "algumas oportunidades".

O encontro com Zelensky permitirá "explorar mais a fundo algumas das ideias que surgiram aqui hoje", acrescentou o genro do presidente americano, Donald Trump.

As negociações desta quarta-feira deveriam se concentrar em "medidas de distensão" relacionadas à energia e ao Mar Negro, afirmou Zelensky na terça-feira.

Uma fonte da delegação ucraniana, que pediu anonimato, declarou à AFP que, após a reunião trilateral, os negociadores de Kiev se reuniram com representantes europeus e americanos.

Em Copenhague, Zelensky mostrou-se "satisfeito" com uma "mudança" de abordagem por parte dos emissários de Washington, Kushner e Witkoff, durante as conversas.

Uma das novidades do encontro foi o fato de os Estados Unidos considerarem necessário que os aliados europeus da Ucrânia integrem as conversas, algo que Kiev vinha reivindicando há tempos.

A negociação desse ponto não foi "fácil", reconheceu Zelensky, após pedir à Europa que nomeie, em novembro, um representante para o diálogo.

Até agora, a Rússia tem tentado manter a Europa à margem das conversas e não parece ter mudado de ideia.

Moscou "não recebeu sequer uma iniciativa de paz, nem uma única proposta concreta de paz por parte dos países europeus. Portanto, não está claro o que há para debater", insistiu Medinski.

Nesse sentido, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou a jornalistas que não estava previsto nenhum contato entre Moscou e representantes europeus em Abu Dhabi.

Evitar que se repita

A Ucrânia pede a suspensão das hostilidades antes de ampliar as negociações para a segurança na Europa, afirmou uma fonte da delegação ucraniana.

"Defendemos que a arquitetura de segurança do futuro deve ser debatida após o cessar das hostilidades e o estabelecimento de garantias de segurança para a Ucrânia; os russos, por sua vez, dizem o contrário", explicou.

Segundo essa fonte, os americanos buscam superar certos impasses diplomáticos, em particular a questão territorial, por meio de uma "perspectiva mais global e estratégica" sobre as falhas da "arquitetura de segurança", visando evitar a repetição do conflito.

Jared Kushner defendeu, na terça-feira, um "novo" marco de segurança para Ucrânia e Rússia, e também para a Europa, com o objetivo de garantir "décadas, ou até mesmo séculos, de paz".

Até agora, para além de um cessar-fogo, a postura de Moscou tem sido a de exigir um acordo sobre o cerne do problema, em particular sobre a divisão do território e a criação de uma nova arquitetura de segurança na Europa.

Em uma declaração conjunta, europeus e americanos defenderam, na terça-feira, uma "arquitetura e mecanismos de segurança europeus sólidos para o pós-guerra", mas exigiram respeito à "soberania" e à "integridade territorial" da Ucrânia.

Veja também