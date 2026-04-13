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Conflito Ucrânia e Rússia retomam ataques com drones após fim da trégua de Páscoa Cessar-fogo de 32 horas terminou à meia-noite de domingo para segunda-feira(13)

Ucrânia e Rússia retomaram nesta segunda-feira (13) os ataques noturnos com drones após o fim de uma breve trégua decretada pela Páscoa Ortodoxa, marcada por acusações de manifestações das duas partes, informando os dois países.

A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 98 drones contra o seu território, dos quais 87 foram abatidos.

Por sua vez, o Ministério da Defesa Russo anunciou que interceptou 33 drones ucranianos.

Um trégua de 32 horas terminou à meia-noite de domingo para segunda-feira, mas os dois lados trocaram acusações sobre a medida em diversos momentos.

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