Conflito
Ucrânia e Rússia retomam ataques com drones após fim da trégua de Páscoa
Cessar-fogo de 32 horas terminou à meia-noite de domingo para segunda-feira(13)
Putin e Zelensky, presidentes da Rússia e da Ucrânia - Foto: Andrew Caballero-Reynolds/AFP; Mandel Ngan/AFP
Ucrânia e Rússia retomaram nesta segunda-feira (13) os ataques noturnos com drones após o fim de uma breve trégua decretada pela Páscoa Ortodoxa, marcada por acusações de manifestações das duas partes, informando os dois países.
A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia lançou 98 drones contra o seu território, dos quais 87 foram abatidos.
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Por sua vez, o Ministério da Defesa Russo anunciou que interceptou 33 drones ucranianos.
Um trégua de 32 horas terminou à meia-noite de domingo para segunda-feira, mas os dois lados trocaram acusações sobre a medida em diversos momentos.