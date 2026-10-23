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Conflito

Ucrânia e Rússia trocam 270 prisioneiros de guerra

Moscou e Kiev trocaram milhares de soldados capturados desde que a Rússia iniciou a ofensiva contra o país ucraniano em fevereiro de 2022

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Esta imagem, extraída de um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo em 23 de outubro de 2026, mostra prisioneiros de guerra russos caminhando para embarcar em um ônibus após uma troca de prisioneiros em um local não divulgado na BielorrússiaEsta imagem, extraída de um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa russo em 23 de outubro de 2026, mostra prisioneiros de guerra russos caminhando para embarcar em um ônibus após uma troca de prisioneiros em um local não divulgado na Bielorrússia - Foto: Handout/Ministério De Defesa Da Rússia/AFP

Ucrânia e Rússia trocaram 270 prisioneiros de guerra, informaram os dois países nesta sexta-feira (23), em um dos poucos âmbitos de cooperação entre as partes beligerantes.

Entre os ucranianos libertados estão cinco pessoas que o governo acreditava que morreram durante um ataque contra uma prisão no leste ocupado do país em 2022, afirmou o presidente Volodimir Zelensky.

"Um total de 270 dos nossos compatriotas voltaram para casa. Esta é uma conquista muito importante", anunciou Zelensky nas redes sociais.

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O Ministério da Defesa da Rússia também confirmou a troca e afirmou que "270 militares russos foram repatriados".

Zelensky publicou imagens de alguns ucranianos libertados, muitos deles com a cabeça raspada e enrolados em bandeiras ucranianas.

Moscou e Kiev trocaram milhares de soldados capturados desde que a Rússia iniciou a ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.

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