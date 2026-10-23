Ucrânia e Rússia trocam 270 prisioneiros de guerra
Moscou e Kiev trocaram milhares de soldados capturados desde que a Rússia iniciou a ofensiva contra o país ucraniano em fevereiro de 2022
Ucrânia e Rússia trocaram 270 prisioneiros de guerra, informaram os dois países nesta sexta-feira (23), em um dos poucos âmbitos de cooperação entre as partes beligerantes.
Entre os ucranianos libertados estão cinco pessoas que o governo acreditava que morreram durante um ataque contra uma prisão no leste ocupado do país em 2022, afirmou o presidente Volodimir Zelensky.
"Um total de 270 dos nossos compatriotas voltaram para casa. Esta é uma conquista muito importante", anunciou Zelensky nas redes sociais.
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O Ministério da Defesa da Rússia também confirmou a troca e afirmou que "270 militares russos foram repatriados".
Zelensky publicou imagens de alguns ucranianos libertados, muitos deles com a cabeça raspada e enrolados em bandeiras ucranianas.
Moscou e Kiev trocaram milhares de soldados capturados desde que a Rússia iniciou a ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.