Sex, 28 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta28/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Mundo

Ucrânia enviará delegação aos EUA no fim de semana para falar sobre plano para acabar com guerra

Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tinha previsto participar das negociações antes de sua destituição nesta sexta-feira, segundo o funcionário

Reportar Erro
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky  - Foto: Sergei Supinsky / AFP

Negociadores ucranianos visitarão os Estados Unidos neste fim de semana para manter conversas sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra contra a Rússia, disse à AFP nesta sexta-feira (28) um alto funcionário informado sobre o assunto.

Leia também

• Petróleo fecha em queda, com fragilidade de negociações sobre Ucrânia e de olho em Opep+

• Medvedev chama Zelensky de "palhaço de Kiev", com colapso "inevitável" do governo da Ucrânia

• Ucrânia consegue empréstimo com FMI, mas defende uso de ativos russos para sustentar guerra

"A delegação está prevista para se reunir com a parte americana no final desta semana", indicou a fonte, que pediu anonimato devido à delicadeza do tema. As conversas poderiam ocorrer na Flórida, acrescentou.

Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tinha previsto participar das negociações antes de sua destituição nesta sexta-feira, segundo o funcionário.


 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter