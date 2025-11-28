Mundo
Ucrânia enviará delegação aos EUA no fim de semana para falar sobre plano para acabar com guerra
Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tinha previsto participar das negociações antes de sua destituição nesta sexta-feira, segundo o funcionário
Negociadores ucranianos visitarão os Estados Unidos neste fim de semana para manter conversas sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra contra a Rússia, disse à AFP nesta sexta-feira (28) um alto funcionário informado sobre o assunto.
"A delegação está prevista para se reunir com a parte americana no final desta semana", indicou a fonte, que pediu anonimato devido à delicadeza do tema. As conversas poderiam ocorrer na Flórida, acrescentou.
Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tinha previsto participar das negociações antes de sua destituição nesta sexta-feira, segundo o funcionário.