negociações Ucrânia espera 'pelo menos' uma trégua parcial com conversas na Arábia Saudita, afirma autoridade Segundo fonte de Kiev, na reunião de segunda-feira, o ministro da Defesa ucraniano perguntará, entre outros, "quais instalações" se verão beneficiadas pela trégua e como será supervisionado o cessar-fogo

A Ucrânia espera alcançar uma trégua parcial nas negociações de segunda-feira na Arábia Saudita, nas quais as autoridades americanas se reunirão separadamente com representantes ucranianos e russos, afirmou um alto funcionário de Kiev à AFP nesta sexta-feira (21).

"Ainda queremos acordar um cessar-fogo, pelo menos sobre o que propusemos", afirmou a fonte, em referência à proposta de um fim dos ataques de Moscou e Kiev contra instalações energéticas, infraestrutura civil e a área do Mar Negro.

A delegação ucraniana será liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, acrescentou.

A Rússia, por sua vez, informou que será representada por Grigory Karasin, presidente da Comissão de Assuntos Internacionais do Senado, e Serguei Beseda, assessor do chefe do serviço de segurança FSB.

A Rússia tem destruído a rede energética da Ucrânia desde o início de sua ofensiva na ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Kiev, em resposta, destruiu diversos terminais petrolíferos russos utilizando drones explosivos de longo alcance.

Os presidentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin, acordaram esta semana uma trégua parcial para evitar ataques contra infraestruturas energéticas.

A proposta de cessar-fogo foi validada pelo mandatário ucraniano, Volodimir Zelensky, e foi anunciada depois de a Rússia ter rejeitado uma proposta dos Estados Unidos e Ucrânia para um cessar-fogo total e incondicional de 30 dias.

Apesar do compromisso verbal, as duas partes se acusam mutuamente de seguir atacando instalações energéticas, como o bombardeio nesta sexta-feira da estação de medição de gás de Sudzha.

O local está na região russa de Kursk, ocupada pelas forças ucranianas desde agosto de 2024, e permitia o transporte de gás russo para a Europa passando pela Ucrânia.

Na reunião de segunda-feira, o ministro da Defesa ucraniano perguntará, entre outros, "quais instalações" se verão beneficiadas pela trégua e como será supervisionado o cessar-fogo, indicou a fonte de Kiev.

