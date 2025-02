Ucrânia está pronta para abrir corredor humanitário em zona ocupada da Rússia

A- A+

A presidência da Ucrânia declarou à AFP que está pronta para abrir um corredor para evacuar os civis residentes nas zonas ocupadas pelas tropas de Kiev na província russa de Kursk, caso Moscou o solicite.

"Estamos preparados para abrir um corredor humanitário na província de Kursk em caso de pedido oficial da Federação Russa", afirmou a presidência.

Mais de 1.500 civis vivem nas áreas da província fronteiriça de Kursk, no oeste da Rússia, que o exército ucraniano ocupa desde uma ofensiva surpresa lançada em agosto.

As forças russas conseguiram recuperar a maior parte do território perdido, mas ainda não conseguiram repelir completamente as tropas ucranianas, apesar do suposto envio de soldados norte-coreanos denunciado por Kiev.

O descontentamento das famílias com as autoridades russas cresce diante da impossibilidade de entrar em contato com seus parentes presos do outro lado da linha de frente.

O Ministério da Defesa russo afirmou nesta quinta-feira (6) que havia repelido uma nova ofensiva das tropas ucranianas na província.

Por sua vez, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, celebrou e parabenizou suas tropas por controlarem partes desse território há seis meses.

