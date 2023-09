Ucrânia estima em 420 milhões o número de soldados russos destacados para áreas ocupadas

A- A+

A Rússia destacou mais de 420 mil soldados para as áreas ocupadas no leste e no sul da Ucrânia, afirmou neste sábado (9) um general dos serviços de inteligência ucranianos.

“A Federação Russa concentrou mais de 420.000 militares em nossos territórios temporariamente ocupados, incluindo a Crimeia”, anexada por Moscou em 2014, disse Vadim Skibitski, o chefe adjunto dos serviços de inteligência no Ministério da Defesa Ucraniana, em uma coletiva de imprensa. Essa cifra, ele explicou, "não inclui a Guarda Nacional Russa e outras estruturas especiais encarregadas de manter o poder de ocupação em nossos territórios".

Há um mês, a Rússia tem usado a península da Crimeia para “atacar infraestruturas portuárias” no sul da Ucrânia, também disse Skibitski. "Drones implantados na Crimeia estão sendo usados contra nossos portos de Izmail e Reni", pelos quais parte da produção de. cereais ucraniana era exportada através do Mar Negro, até que Moscou se aposentou de um acordo internacional em julho.

A vice-ministra da Defesa, Ganna Maliar, declarou que os russos querem "se vingar" e retomar áreas da região de Kharkiv libertadas pelo Exército ucraniano há um ano.

O Exército Russo, segundo Maliar, ainda tem vantagem sobre o ucraniano em termos de armamento. “Temos que considerar que o inimigo é forte, que tem mais homens e mais armamentos”, acrescentou o vice-ministro.

Apenas na semana passada, acrescentou, o Exército de Moscou disparou "quase 400.000 projetos" contra as posições ucranianas na frente oriental, enquanto as forças de Kiev podem usar "oito vezes menos" munições, observadas.

