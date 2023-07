Ucrânia já começou a receber bombas de fragmentação dos EUA, diz general após reunião da Otan

A- A+

A Ucrânia já começou a receber dos Estados Unidos as controversas bombas fragmentárias, cujo envio foi motivo de discórdia na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), disse um general ucraniano à CNN nesta quinta-feira. Um dia após a cimeira, Moscou retomou os bombardeios aéreos em Kiev, que deixaram ao menos uma pessoa morta, enquanto o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, encerra sua viagem à Europa com uma passagem pela Finlândia, a mais nova integrante da aliança militar.

O início da entrega das bombas, contribuição anunciada na semana passada por Biden, foi confirmada pelo general Oleksander Tarnavskyi, comandante das Forças Conjuntas de Operação Tavria, uma unidade do Exército ucraniano. De acordo com ele, o alto comando militar decidirá "as áreas do território em que elas [as munições] poderão ser usadas".

"Nós acabamos de recebê-las, ainda não as usamos, mas podem mudar radicalmente [o cenário da guerra]" disse ele à CNN. "O inimigo também entende que, ao recebermos essas munições, teremos uma vantagem. O inimigo irá ceder parte do terreno onde será possível usá-las."

Não está claro qual vantagem os armamentos poderão dar à Ucrânia e, no início da guerra, quando houve relatos de que os russos lançavam mão de tais bombas, a Casa Branca disse que, se comprovado, isso caracterizaria um "crime de guerra". Os explosivos se abrem quando são disparados, dispersando centenas de granadas menores que explodem ao entrar em contato com seu alvo. Quando não detonam no impacto, viram minas que representam um risco para os civis mesmo após os conflitos terminarem.

A Convenção das Nações Unidas sobre Bombas de Fragmentação de 2008, que veta todo o uso, produção, transferência e armazenamento de tais armas, tem a participação de 123 nações, incluindo atores de peso da Otan. Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, contudo, nunca assinaram o tratado.

Segundo o Pentágono, as remessas que irão para a Ucrânia têm um índice de falha de 2,35% ou menos. No entanto, as bombas contêm granadas mais velhas que têm uma taxa de erro de 14% ou mais, conforme noticiado na semana passada pelo New York Times. O alto risco para civis fez com que o passo dado pelos americanos não fosse abraçado na cúpula anual da Otan que terminou na quarta em Vilna, na Lituânia.

Alemanha, Reino Unido, França, Canadá e Espanha, por exemplo, deram declarações contrárias ao envio, manifestando seu compromisso com o pacto. Washington, contudo, argumenta que são necessários pois não há mais saída para aliviar a escassez crônica de munições e equipamentos que afeta Kiev — a força-tarefa comandada pelos americanos não consegue enviar ou produzir munição no ritmo necessário para ajudar Kiev.

Para aliviar o problema, os países do Grupo dos Sete (G7), que reúne algumas das nações mais industrializadas do planeta, anunciaram durante a cúpula da Otan um instrumento para dar garantias de longo prazo para a segurança da Ucrânia.

