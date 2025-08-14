Qui, 14 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta14/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONFLITO

Ucrânia lança ataque com drones em duas regiões da Rússia

Os ataques ocorreram na véspera de uma reunião de cúpula crucial no Alasca entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin

Reportar Erro
Ucrânia lança ataque com drones em duas regiões da RússiaUcrânia lança ataque com drones em duas regiões da Rússia - Foto: Handout / Telegram / @vvgladkov / AFP

A Ucrânia lançou dezenas de drones contra a Rússia na madrugada de quinta-feira (14), um ataque que deixou três feridos e provocou incêndios em duas regiões do sul do país, em particular em uma refinaria de petróleo, anunciaram as autoridades russas.

"O ataque provocou um vazamento de produtos petrolíferos e causou um incêndio na refinaria de petróleo de Volgogrado", afirmou Andrei Bocharov, governador da região localizada a quase 500 km da frente de batalha.

Outro drone atingiu um carro e feriu três pessoas na região de Belgorod, anunciou o governador Vyacheslav Gladkov, que publicou um vídeo nas redes sociais que mostra um carro em chamas e fragmentos na rua.

Leia também

• Premiê britânico diz haver possibilidade "viável" de cessar-fogo na Ucrânia graças a Trump

• Macron afirma que EUA quer ''obter um cessar-fogo'' na Ucrânia

• Chefe da UE menciona ''conversa muito boa'' com Trump sobre a Ucrânia

A Ucrânia não fez comentários sobre o ataque.

Desde que a Rússia iniciou a ofensiva militar em larga escala contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, Kiev responde com ataques de drones contra infraestruturas russas situadas a centenas de quilômetros de sua fronteira.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que interceptou 44 drones ucranianos entre a noite de quarta-feira e a manhã de quinta-feira, sete deles na Crimeia, anexada por Moscou em 2014.

Os ataques ocorreram na véspera de uma reunião de cúpula crucial no Alasca entre o presidente americano, Donald Trump, e seu homólogo russo, Vladimir Putin.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter