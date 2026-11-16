Ucrânia lança mais de 1.300 drones contra a Rússia e atinge ponte estratégica na Crimeia
Quase 600 aparelhos foram interceptados quando se aproximavam da capital russa, informou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin
A Ucrânia lançou mais de 1.300 drones contra a Rússia, alguns deles direcionados contra Moscou, e atingiu uma ponte estratégica que liga a anexada península da Crimeia ao território russo.
O ataque contra a ponte provocou danos menores, mas gerou uma resposta furiosa das autoridades designadas por Moscou nesta península no Mar Negro.
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou em um comunicado que suas forças destruíram, durante a noite, 1.336 drones ucranianos, o segundo número mais elevado em apenas um dia desde o início do ano, segundo um levantamento da AFP.
Quase 600 aparelhos foram interceptados quando se aproximavam da capital russa, informou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin.
O ataque também "atingiu a ponte da Crimeia", anunciou no Telegram o chefe da administração local designado por Moscou, Sergei Aksionov.
"Como consequência, a circulação ficará limitada, previsivelmente até o meio-dia", afirmou Aksionov.
A ponte, por onde circulam trens e veículos, foi construída depois que a Rússia anexou o território em 2014.
A estrutura já foi alvo de vários ataques, o mais importante deles em outubro de 2022, com uma enorme explosão que provocou interrupções no tráfego durante meses.
Leia também
• Rússia afirma que interceptou drones lançados contra Moscou
• Rússia confirma reunião entre Xi, Trump e Putin
• Ex-assessor ucraniano exilado na Rússia fica ferido em explosão de carro-bomba em Moscou
Nas últimas horas, as forças ucranianas também lançaram ataques contra uma grande central petroquímica russa, uma refinaria de petróleo e uma unidade de produção militar.
Kiev justifica os ataques como uma resposta aos lançamentos de mísseis e drones russos contra suas cidades e sua rede de energia elétrica, ações que deixam milhões de pessoas sem energia e aquecimento com frequência.
"Paz mundial"
Os esforços para acabar com quase cinco anos de conflito apresentaram poucos resultados. A guerra, iniciada em fevereiro de 2022, deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.
Após uma nova rodada de negociações em Abu Dhabi na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, reiterou suas exigências territoriais, rejeitadas por Kiev.
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que Washington propôs a Kiev ceder parte de seu território em troca da adesão à Otan, uma das linhas vermelhas de Moscou.
Nesta semana, Putin se reunirá pela primeira vez em formato trilateral com os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).
Durante o encontro inédito em Shenzhen, no sul da China, os três presidentes falarão sobre a "paz mundial", informou nesta segunda-feira o Ministério das Relações Exteriores da China.
Fontes do governo americano, no entanto, anteciparam que a questão da guerra na Ucrânia não deve ser abordada na reunião.
Zelensky advertiu que a cúpula em Shenzhen pode se transformar em uma espécie de Conferência de Yalta moderna, referência à reunião de 1945 na qual Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido redefiniram as áreas de influência e a ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial.