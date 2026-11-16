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Conflito Ucrânia lança mais de 1.300 drones contra a Rússia e atinge ponte estratégica na Crimeia Quase 600 aparelhos foram interceptados quando se aproximavam da capital russa, informou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin

A Ucrânia lançou mais de 1.300 drones contra a Rússia, alguns deles direcionados contra Moscou, e atingiu uma ponte estratégica que liga a anexada península da Crimeia ao território russo.

O ataque contra a ponte provocou danos menores, mas gerou uma resposta furiosa das autoridades designadas por Moscou nesta península no Mar Negro.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou em um comunicado que suas forças destruíram, durante a noite, 1.336 drones ucranianos, o segundo número mais elevado em apenas um dia desde o início do ano, segundo um levantamento da AFP.

Quase 600 aparelhos foram interceptados quando se aproximavam da capital russa, informou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin.

O ataque também "atingiu a ponte da Crimeia", anunciou no Telegram o chefe da administração local designado por Moscou, Sergei Aksionov.

"Como consequência, a circulação ficará limitada, previsivelmente até o meio-dia", afirmou Aksionov.

A ponte, por onde circulam trens e veículos, foi construída depois que a Rússia anexou o território em 2014.

A estrutura já foi alvo de vários ataques, o mais importante deles em outubro de 2022, com uma enorme explosão que provocou interrupções no tráfego durante meses.

Nas últimas horas, as forças ucranianas também lançaram ataques contra uma grande central petroquímica russa, uma refinaria de petróleo e uma unidade de produção militar.

Kiev justifica os ataques como uma resposta aos lançamentos de mísseis e drones russos contra suas cidades e sua rede de energia elétrica, ações que deixam milhões de pessoas sem energia e aquecimento com frequência.

"Paz mundial"

Os esforços para acabar com quase cinco anos de conflito apresentaram poucos resultados. A guerra, iniciada em fevereiro de 2022, deixou centenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.

Após uma nova rodada de negociações em Abu Dhabi na semana passada, o presidente russo, Vladimir Putin, reiterou suas exigências territoriais, rejeitadas por Kiev.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que Washington propôs a Kiev ceder parte de seu território em troca da adesão à Otan, uma das linhas vermelhas de Moscou.

Nesta semana, Putin se reunirá pela primeira vez em formato trilateral com os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, à margem da cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC).

Durante o encontro inédito em Shenzhen, no sul da China, os três presidentes falarão sobre a "paz mundial", informou nesta segunda-feira o Ministério das Relações Exteriores da China.

Fontes do governo americano, no entanto, anteciparam que a questão da guerra na Ucrânia não deve ser abordada na reunião.

Zelensky advertiu que a cúpula em Shenzhen pode se transformar em uma espécie de Conferência de Yalta moderna, referência à reunião de 1945 na qual Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido redefiniram as áreas de influência e a ordem mundial após a Segunda Guerra Mundial.

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