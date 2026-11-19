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guerra Ucrânia lança novo ataque contra ponte da Crimeia O novo ataque não deixou feridos

A ponte que liga a Crimeia anexada à Rússia foi novamente atacada, anunciou na noite desta quarta-feira (18) um representante russo local, dois dias depois de bombardeios ucranianos que danificaram gravemente essa infraestrutura.

O novo ataque, que não deixou feridos, ocorreu poucas horas antes do encontro inédito entre o presidente russo, Vladimir Putin, e seus pares chinês, Xi Jinping, e americano, Donald Trump, em Shenzhen, na China.

"Após um novo ataque contra a ponte da Crimeia, o tráfego está temporariamente interrompido", afirmou Sergei Aksyonov, representante da Crimeia nomeado por Moscou, em sua conta no Telegram.

"Nossos trabalhadores ferroviários estão fazendo esforços heroicos para lidar com as consequências do ataque inimigo", acrescentou.

Na noite de segunda para terça-feira, a ponte da Crimeia sofreu um importante ataque com mísseis e drones, segundo Kiev.

Esses bombardeios, de acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), destruíram completamente um trecho da parte rodoviária da ponte, que conta com uma seção para veículos e outra ferroviária.

O Ministério dos Transportes russo informou, nesta quinta-feira, que ninguém ficou ferido no ataque, mas que os serviços ferroviários foram interrompidos.

O tráfego rodoviário foi interrompido desde aquele primeiro ataque, que destruiu completamente um trecho da rodovia.

Após sua cúpula trilateral em Shenzhen, Putin alertou que responderiam a esses bombardeios. "Nossa resposta será muito mais dolorosa do que o ataque de Kiev contra a ponte", declarou.

Inaugurada em 2018, a ponte da Crimeia tem grande valor simbólico para Moscou, pois representa a anexação dessa península ucraniana, em 2014, e sua integração ao território russo.

A ponte também é uma importante via de comunicação para abastecer esse território.

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