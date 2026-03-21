Sáb, 21 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado21/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ucrânia

Ucrânia lançou 283 drones contra a Rússia, diz Moscou

Aproximadamente 90 dos drones tiveram como alvo a região fronteiriça de Rostov

Reportar Erro
bombeiros combatem um incêndio em um prédio residencial após um ataque russo em Odessa, em meio à invasão russa da Ucrânia.bombeiros combatem um incêndio em um prédio residencial após um ataque russo em Odessa, em meio à invasão russa da Ucrânia. - Foto: Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia / Divulgação / AFP

A Ucrânia lançou 283 drones contra a Rússia durante a madrugada deste sábado (21), uma das cifras mais altas desde o início do conflito, informou o Ministério da Defesa russo.

As aeronaves não tripuladas foram interceptadas, segundo a agência oficial RIA Novosti, que não relatou danos nem feridos.

Aproximadamente 90 dos drones tiveram como alvo a região fronteiriça de Rostov, de acordo com o seu governador, Yuri Sliusar.

Leia também

• Zelensky quer que EUA proponha cronograma 'claro' para negociar com Rússia

• Rússia acusa EUA e Israel de expandir guerra com Irã para região do Mar Cáspio

• Ataques na Rússia e na Ucrânia deixam dois mortos

Por sua vez, o governador da região de Saratov, no sudoeste da Rússia, informou que duas pessoas ficaram feridas após um ataque com drones que danificou várias residências.

Negociadores de Kiev e Washington devem se reunir nos Estados Unidos neste sábado para novas conversações, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, enquanto o processo de diálogo para pôr fim aos confrontos com a Rússia permanece estagnado.

Os contatos entre a Rússia e a Ucrânia, patrocinados pelos Estados Unidos, foram interrompidos pela guerra que eclodiu no Oriente Médio em 28 de fevereiro, após os ataques americanos e israelenses contra o Irã.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter