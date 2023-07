A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Ucrânia não irá negociar com a Rússia antes da retirada das tropas As forças de Kiev realizam uma lenta contraofensiva no leste e no sul do país

A Ucrânia não irá negociar com a Rússia enquanto as tropas de Moscou estiverem no território ucraniano, informou nesta sexta-feira (14) o chefe do gabinete presidencial de Kiev, Andrii Yermak.

"Pensar nessas negociações só é possível depois que as tropas russas abandonarem nosso território", disse Yermak a um grupo pequeno de veículos, o qual a AFP estava presente.

"Todo mundo entende que não vamos falar com os russos" antes disso, acrescentou. O conflito começou em fevereiro de 2022, com a ofensiva russa na Ucrânia.

As forças de Kiev realizam uma lenta contraofensiva no leste e no sul do país e anunciaram nesta sexta-feira um avanço de 1,7 quilômetros em direção à cidade de Melitopol.

Veja também

Guerra Blinken diz que países em desenvolvimento sofrerão se Rússia não quiser estender acordo de grãos