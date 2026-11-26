A- A+

Conflito Ucrânia não pretende estender a guerra com a Rússia à Líbia O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, afirmou que o país tem apenas como alvos militares russos que servem diretamente à guerra da Rússia

A Ucrânia não busca estender a guerra com a Rússia ao litoral da Líbia ao atacar dois navios russos perto de Bengasi, declarou nesta quinta-feira (26) o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha.

Em uma publicação no X, Sybiha informou que havia telefonado para seu par líbio, Al-Taher Al-Baour, para explicar que "nenhuma das ações da Ucrânia foi jamais dirigida contra a Líbia ou o povo líbio, mas apenas contra alvos militares russos que servem diretamente à guerra da Rússia".

"Não temos intenção de estender a guerra da Rússia contra a Ucrânia à Líbia nem a qualquer outro país", acrescentou o chanceler.

Veja também