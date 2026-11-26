Conflito
Ucrânia não pretende estender a guerra com a Rússia à Líbia
O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, afirmou que o país tem apenas como alvos militares russos que servem diretamente à guerra da Rússia
O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, participa de uma reunião informal de ministros das Relações Exteriores da UE em Druids Glen, Wicklow, ao sul de Dublin, Irlanda, em 2 de setembro de 2026 - Foto: Paul Faith/AFP
A Ucrânia não busca estender a guerra com a Rússia ao litoral da Líbia ao atacar dois navios russos perto de Bengasi, declarou nesta quinta-feira (26) o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha.
Em uma publicação no X, Sybiha informou que havia telefonado para seu par líbio, Al-Taher Al-Baour, para explicar que "nenhuma das ações da Ucrânia foi jamais dirigida contra a Líbia ou o povo líbio, mas apenas contra alvos militares russos que servem diretamente à guerra da Rússia".
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"Não temos intenção de estender a guerra da Rússia contra a Ucrânia à Líbia nem a qualquer outro país", acrescentou o chanceler.