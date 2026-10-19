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guerra Ucrânia não recebeu aviso de aliados antes dos bombardeios noturnos russos, afirma Zelensky 16 mísseis balísticos foram lançados contra Kiev e sua região

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, denunciou nesta segunda-feira (19) que "novamente" seu país não recebeu "nenhum aviso" de seus aliados antes dos ataques com mísseis balísticos russos durante a madrugada.

"Houve um novo ataque de mísseis balísticos russos em várias ondas durante a noite e, novamente, não houve nenhum aviso prévio de nossos aliados", afirmou o mandatário ucraniano na rede social X.

Ele informou que os russos lançaram 16 mísseis balísticos contra Kiev e sua região.

Correspondentes da AFP ouviram as sirenes de alerta e explosões na capital.

Na semana passada, Kiev afirmou que Washington não alertou sobre ataques similares e a população não teve tempo de procurar abrigo.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, negou nesta segunda-feira qualquer interrupção na troca de informações de inteligência com a Ucrânia.

"Não houve nenhuma pausa", declarou Rubio à imprensa durante uma visita a Samarkand, no Uzbequistão. Ao mesmo tempo, ele instou Zelensky a "concentrar-se em acabar com a guerra".

O presidente americano Donald Trump, que afirma ter alcançado um acordo com a Rússia para garantir as exportações de diesel em troca da flexibilização das sanções, voltou a criticar Zelensky.

No domingo, ele escreveu em sua plataforma Truth Social que havia obtido "grandes avanços" nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas acrescentou: "Zelensky não se importa e, francamente, com todo o dinheiro que, como é bem sabido, a Europa está dando a ele... ele não quer que esta guerra acabe e provavelmente nunca quis".

Zelensky reagiu nesta segunda-feira nas redes sociais: "A Ucrânia nunca quis esta guerra e acolheu literalmente TODA tentativa de nossos parceiros de pôr fim a esta guerra de maneira digna".

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