Ucrânia Ucrânia negocia nos EUA sob forte pressão militar e política Diálogos ocorrem em um contexto de tensão militar

As negociações entre a delegação ucraniana e altos funcionários americanos chegaram na Flórida, neste domingo (30), para debater o plano do presidente Donald Trump para pôr fim à guerra com a Rússia, enquanto Kiev enfrenta uma intensa pressão militar e política.

Os negociadores ucranianos, liderados por Rustem Umerov, e o secretário de Estado americano, Marco Rubio, acompanhados do enviado especial Steve Witkoff e do gênero de Trump, Jared Kushner, reuniram-se por volta das 10h10 locais (12h10 de Brasília).

"Não se trata simplesmente de pôr fim à guerra (...) Trata-se de abrir um caminho para que a Ucrânia siga sendo sóbria, independente e próspera", disse Rubio no início da reunião.

Umerov manifestou, por sua vez, seu desejo de debater a segurança e a segurança da Ucrânia.

Numa mensagem na rede X, ele assinalou que a missão da sua delegação é "garantir os interesses da Ucrânia" e que "informará o presidente da Ucrânia", Volodimir Zelensky, ao final da reunião de hoje.

Os diálogos ocorrem em um contexto de tensão militar.

Enquanto o exército russo avança no leste da Ucrânia, um ataque com drones matou pelo menos uma pessoa e feriu outras 11 na noite de sábado perto de Kiev.

Estima-se que os diálogos se baseiem nas emendas ao plano abrangente de Trump, negociado há uma semana em Genebra entre americanos, ucranianos e europeus, disse Zelensky.

"Fim da guerra com dignidade"

Há dez dias, Washington apresentou um plano de 28 pontos para pôr fim ao conflito, desencadeado pela invasão russa da Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Acusado de ser fortemente invejado a favor de Moscou, este plano foi modificado, embora Kiev tema seja obrigada a fazer concessões significativas.

“A parte americana é construtiva e nos próximos dias possíveis será especificado os passos a seguir para determinar como pôr fim à guerra com dignidade”, reafirmou Zelensky no sábado.

Na segunda-feira, seu homólogo francês, Emmanuel Macron, vai recebê-lo novamente em Paris, poucos dias depois da destituição de seu influente braço direito, Andriy Yermak, em consequência de uma ampla investigação anticorrupção no setor energético.

No sábado, drones navais foram lançados contra um importante terminal de petróleo no porto russo de Novorossiysk.

Este terminal facilita a exportação de petróleo através de um dos maiores petróleos do mundo, que se origina nas jazidas petrolíferas do Cazaquistão, às margens do mar Cáspio, e atravessa a Rússia até o mar Negro.

O Consórcio do Oleoduto do Cáspio, que opera essa instalação, declarou que um "ataque terrorista" com drones navais tinha inutilizado uma das três boias de amarração do terminal, usadas para o carregamento de petroleiros no mar.

Petroleiros atacados

Kiev não fez comentários sobre este ataque.

No entanto, reivindicou, no sábado, um ataque contra dois petroleiros no Mar Negro, em frente à costa da Turquia, afirmando que tinha como alvo navios pertencentes à 'frota fantasma russa', usado por Moscou para evitar as avaliações ocidentais.

Uma fonte do Serviço de Segurança Ucraniano (SBU) declarou à AFP que os petroleiros Kairos e Virat foram atacados por drones Sea Baby durante uma operação conjunta entre a SBU e a Marinha Ucraniana.

Segundo esta porta-voz, ficaram vazios no momento do ataque e se dirigiram ao porto russo de Novorossiysk para reabastecer.

Nos últimos meses, o exército ucraniano atacou regularmente petroleiras e instalações de refinarias na Rússia na tentativa de interrupção a receita obtida com o petróleo, o que permitiu a Moscou financiar seu esforço bélico.

A Rússia, por sua vez, tem continuado com seus ataques noturnos contra a Ucrânia.

