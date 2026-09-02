Ucrânia notifica agência da ONU de que espaço aéreo russo 'não é seguro'
"Rússia tem ignorado deliberadamente as ameaças existentes como resultado de sua agressão contra a Ucrânia, o que já levou a vários incidentes nos últimos anos", afirmou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga
A Ucrânia afirmou, nesta quarta-feira (2), ter notificado formalmente a Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci), uma agência da ONU, de que o espaço aéreo russo é "não é seguro", em meio a uma onda de ataques com drones em território russo.
"No contexto da drástica escalada do terror perpetrado pela Rússia contra a Ucrânia, o espaço aéreo russo está se tornando cada vez mais perigoso" e "não é seguro", disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, no X.
Ukraine has officially notified @icao that the Russian airspace is not safe for civilian aviation because of increased military activity. We urge everyone to avoid it.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) September 2, 2026
Russia has been deliberately ignoring the existing threats as a result of its aggression against Ukraine, which…
"Instamos a todos a evitá-lo", alertou.
"A Rússia tem ignorado deliberadamente as ameaças existentes como resultado de sua agressão contra a Ucrânia, o que já levou a vários incidentes nos últimos anos", acrescentou.
A Oaci, que regulamenta e estabelece padrões para a aviação civil, não se manifestou publicamente até o momento.
Leia também
• Ucrânia: ataque russo deixa 38 mortos na incursão mais letal da guerra neste ano
• Rússia alerta que pode atacar alvos militares do Reino Unido dentro e fora da Ucrânia
Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev tem lançado ataques com drones contra alvos dentro da Rússia, atingindo infraestruturas energéticas e militares a centenas de quilômetros das linhas de frente.
Os ataques ocorrem enquanto Moscou realiza ondas noturnas de bombardeios com drones e mísseis contra cidades ucranianas.
A autoridade de aviação civil da Rússia fecha aeroportos regularmente em resposta a drones ucranianos.
Em 2024, as defesas aéreas russas derrubaram acidentalmente um avião de passageiros azerbaijano durante o que Moscou classificou como um ataque de drones ucranianos.
O espaço aéreo ucraniano permanece fechado desde a invasão russa.