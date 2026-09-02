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Organização das Nações Unidas

Ucrânia notifica agência da ONU de que espaço aéreo russo 'não é seguro'

"Rússia tem ignorado deliberadamente as ameaças existentes como resultado de sua agressão contra a Ucrânia, o que já levou a vários incidentes nos últimos anos", afirmou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga

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O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii SybihaO ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha - Foto: Paul Faith/AFP

A Ucrânia afirmou, nesta quarta-feira (2), ter notificado formalmente a Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci), uma agência da ONU, de que o espaço aéreo russo é "não é seguro", em meio a uma onda de ataques com drones em território russo.

"No contexto da drástica escalada do terror perpetrado pela Rússia contra a Ucrânia, o espaço aéreo russo está se tornando cada vez mais perigoso" e "não é seguro", disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, no  X.

 

"Instamos a todos a evitá-lo", alertou.

"A Rússia tem ignorado deliberadamente as ameaças existentes como resultado de sua agressão contra a Ucrânia, o que já levou a vários incidentes nos últimos anos", acrescentou.

A Oaci, que regulamenta e estabelece padrões para a aviação civil, não se manifestou publicamente até o momento.

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Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev tem lançado ataques com drones contra alvos dentro da Rússia, atingindo infraestruturas energéticas e militares a centenas de quilômetros das linhas de frente.

Os ataques ocorrem enquanto Moscou realiza ondas noturnas de bombardeios com drones e mísseis contra cidades ucranianas.

A autoridade de aviação civil da Rússia fecha aeroportos regularmente em resposta a drones ucranianos.

Em 2024, as defesas aéreas russas derrubaram acidentalmente um avião de passageiros azerbaijano durante o que Moscou classificou como um ataque de drones ucranianos.

O espaço aéreo ucraniano permanece fechado desde a invasão russa.

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