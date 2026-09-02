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Organização das Nações Unidas Ucrânia notifica agência da ONU de que espaço aéreo russo 'não é seguro' "Rússia tem ignorado deliberadamente as ameaças existentes como resultado de sua agressão contra a Ucrânia, o que já levou a vários incidentes nos últimos anos", afirmou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga

A Ucrânia afirmou, nesta quarta-feira (2), ter notificado formalmente a Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci), uma agência da ONU, de que o espaço aéreo russo é "não é seguro", em meio a uma onda de ataques com drones em território russo.

"No contexto da drástica escalada do terror perpetrado pela Rússia contra a Ucrânia, o espaço aéreo russo está se tornando cada vez mais perigoso" e "não é seguro", disse o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andriy Sibiga, no X.

Ukraine has officially notified @icao that the Russian airspace is not safe for civilian aviation because of increased military activity. We urge everyone to avoid it.



Russia has been deliberately ignoring the existing threats as a result of its aggression against Ukraine, which… — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) September 2, 2026

"Instamos a todos a evitá-lo", alertou.

"A Rússia tem ignorado deliberadamente as ameaças existentes como resultado de sua agressão contra a Ucrânia, o que já levou a vários incidentes nos últimos anos", acrescentou.

A Oaci, que regulamenta e estabelece padrões para a aviação civil, não se manifestou publicamente até o momento.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev tem lançado ataques com drones contra alvos dentro da Rússia, atingindo infraestruturas energéticas e militares a centenas de quilômetros das linhas de frente.

Os ataques ocorrem enquanto Moscou realiza ondas noturnas de bombardeios com drones e mísseis contra cidades ucranianas.

A autoridade de aviação civil da Rússia fecha aeroportos regularmente em resposta a drones ucranianos.

Em 2024, as defesas aéreas russas derrubaram acidentalmente um avião de passageiros azerbaijano durante o que Moscou classificou como um ataque de drones ucranianos.

O espaço aéreo ucraniano permanece fechado desde a invasão russa.

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