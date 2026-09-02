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Guerra Ucrânia notifica agência da ONU sobre espaço aéreo russo A Oaci, agência da ONU que regulamenta e estabelece padrões para a aviação civil, respondeu à notificação com um pedido de garantia da segurança dos aviões civis

A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira (2) que advertiu a Organização da Aviação Civil Internacional (Oaci) de que o espaço aéreo russo "não é seguro", em meio ao aumento de ataques com drones em território russo.

"Em um contexto de escalada drástica do terror exercido pela Rússia contra a Ucrânia, o espaço aéreo russo se torna cada vez mais perigoso" e "não é seguro", publicou no X o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha. "Pedimos a todos que o evitem."

"A Rússia ignora deliberadamente as ameaças existentes como resultado de sua agressão contra a Ucrânia, o que levou a vários incidentes nos últimos anos", acrescentou Sybiha.

A Oaci, agência da ONU que regulamenta e estabelece padrões para a aviação civil, respondeu à notificação com um pedido de garantia da segurança dos aviões civis. "Os sistemas de armas de longo alcance, sistemas de aeronaves não tripuladas, as interferências de radiofrequência nos sistemas mundiais de navegação por satélite e os sistemas avançados de defesa aérea estão entre as tecnologias militares que ameaçam a aviação civil", ressaltou.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Kiev tem lançado ataques com drones contra alvos dentro da Rússia, atingindo infraestruturas energéticas e militares a centenas de quilômetros das linhas de frente.

Os ataques ocorrem enquanto Moscou realiza ondas noturnas de bombardeios com drones e mísseis contra cidades ucranianas.

A autoridade de aviação civil da Rússia fecha aeroportos regularmente em resposta a drones ucranianos.

Em 2024, as defesas aéreas russas derrubaram acidentalmente um avião de passageiros azerbaijano durante o que Moscou classificou como um ataque de drones ucranianos.

O espaço aéreo ucraniano permanece fechado desde a invasão russa.

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