CONFLITO Ucrânia ordena evacuar 3 mil crianças e seus pais de duas regiões As forças russas vêm avançando lentamente pela região industrial de Dnipro

A Ucrânia ordenou a evacuação de 3 mil crianças e seus pais de localidades na linha de frente nas regiões de Zaporizhzhia e Dnipro, onde as tropas russas registraram avanços, disse um ministro ucraniano nesta sexta-feira (2).

"Devido à difícil situação de segurança, foi tomada a decisão de evacuar à força mais de 3.000 crianças e seus pais de 44 localidades na linha de frente nas regiões de Zaporizhzhia e Dnipropetrovsk", disse o ministro da Reconstrução, Oleksiy Kuleba, no Telegram.

As evacuações também estão sendo realizadas na região norte de Chernigov, alvo de bombardeios russos e que faz fronteira com Belarus, aliada de Moscou, acrescentou.

"No total, 150 mil pessoas foram evacuadas das zonas de linha de frente para regiões mais seguras desde 1º de junho. Entre elas, quase 18 mil crianças e mais de 5 mil pessoas com mobilidade reduzida", afirmou Kuleba.

As forças de Moscou, que invadiram a Ucrânia em fevereiro de 2022, vêm avançando lentamente pela região industrial de Dnipro.

Na região sul de Zaporizhzhia, os avanços russos foram menos frequentes do que no leste em conflito, mas se aceleraram nos últimos meses.

A Rússia afirma ter capturado novos assentamentos em ambas as regiões.





