Ucrânia pede à Espanha defesas antiaéreas, aviões e munição

O ministro da Defesa ucraniano, Oleksiy Reznikov, informou nesta quarta-feira (12), durante uma visita a Madri, que pediu à sua homóloga espanhola Margarita Robles meios aéreos para combater a invasão russa, incluindo aviões F-16 e mais munição.

Enquanto os aliados ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, ajudam a Ucrânia com armas e treinamento militar, o ministro Oleksiy Reznikov explicou que precisa de mais ajuda para combater o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

"Para nós, a prioridade número um é a defesa antiaérea", com "tudo o que pode acarretar", explicou Reznikov em entrevista coletiva com a ministra espanhola Margarita Robles.

"Estamos interessados nos F-16", acrescentou, referindo-se a esses caças de fabricação americana que a força aérea espanhola possui.

"Porque para nós é essencial destruir o domínio aéreo russo", argumentou. "A segunda prioridade para nós é a artilharia de calibre 150 e 105 e toda a munição correspondente", acrescentou.

Robles explicou que os seis tanques Leopard que a Espanha prometeu à Ucrânia "antes do final do mês já estarão fisicamente na Ucrânia". Madri afirmou que poderia enviar mais quatro Leopard.

Espera-se que a Ucrânia lance um ataque contra as tropas russas invasoras durante a primavera no hemisfério norte (outono no Brasil), sua primeira grande ofensiva militar do ano.

Dezenas de documentos secretos dos Estados Unidos inundaram as redes sociais nos últimos dias com informações sobre os preparativos da Ucrânia para esta ofensiva.

Um documento de fevereiro de 2023 marcado como "secreto", ao qual a AFP teve acesso recentemente, disse que 89% das defesas aéreas de médio e longo alcance ucranianas consistiam em sistemas SA-10 e SA-11 da era soviética, que poderiam ficar sem munição em breve.

Ambos os ministros negaram as alegações dos documentos vazados de que tropas especiais da Otan estavam no terreno na Ucrânia.

"Não é verdade", disse Reznikov, enquanto Robles descreveu essa informação como "absolutamente falsa".

