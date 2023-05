Ucrânia pede mísseis de cruzeiro à Alemanha

A Ucrânia inveja ao governo alemão um pedido oficial para o fornecimento de mísseis de cruzeiro ar-terra do tipo Taurus, com um alcance de pelo menos 500 km, disse o Ministério da Defesa à AFP neste sábado (27).

"Nos últimos dias tolerados um pedido do lado ucraniano", disse a porta-voz do ministério, sem dar detalhes sobre os valores. Resta saber se a Alemanha aceitará ou não, o que deve provocar debates acalorados internos.

O governo alemão aumentou seus suprimentos de armas para a Ucrânia nos últimos meses, mas até agora tem sido relutante sobre mísseis de cruzeiro ou ajuda à aviação ucraniana, por exemplo, para a entrega de caças F-16.

O Taurus é um míssil de cruzeiro ar-terra, transportador por caçadores e desenvolvido pela empresa alemã-sueca de mesmo nome. Devido ao seu alcance, pode atingir alvos distantes da atual linha de frente no leste da Ucrânia.

O Reino Unido, um dos países que mais apoiam Kiev, anunciou recentemente sua intenção de entregar mísseis de cruzeiro Storm Shadow à Ucrânia, tornando-se o primeiro país a fornecer esse tipo de armamento de longo alcance.

Esses eventos acontecem enquanto Kiev prepara há meses uma contraofensiva para repelir as tropas russas dos territórios que ocupam a Ucrânia.