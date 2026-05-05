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Guerra Ucrânia pede reciprocidade da Rússia em cessar-fogo temporário; refinaria russa é atacada Segundo Zelesnky, a iniciativa mostra ao mundo o compromisso ucraniano com a paz, enquanto o "próximo passo cabe à Rússia"

A Ucrânia afirmou que está disposta a prolongar um cessar-fogo caso haja reciprocidade por parte da Rússia, em meio à escalada de ataques que deixaram dezenas de mortos no país. Em mensagem no Telegram, Kyrylo Budanov, chefe do Gabinete do presidente Volodymyr Zelensky, disse que a trégua "demonstra um desejo genuíno de paz" de Kiev e não está atrelada a datas ou "dogmas ideológicos", mas à preservação de vidas e à segurança.

"Se o cessar-fogo anunciado pelo presidente for recíproco, nós o prolongaremos. Isso nos dará, ainda que pequena, uma esperança de estabelecer uma paz duradoura", afirmou. Segundo ele, a iniciativa mostra ao mundo o compromisso ucraniano com a paz, enquanto o "próximo passo cabe à Rússia".

A declaração ocorre após uma onda de bombardeios russos. Autoridades ucranianas informaram que ataques com drones, mísseis e bombas guiadas mataram ao menos 22 pessoas e feriram mais de 80 entre a noite de segunda para terça-feira (5). Zelensky criticou o que chamou de "cinismo absoluto" de Moscou ao intensificar ofensivas às vésperas de anunciar sua própria trégua temporária.

Do lado russo, o Ministério da Defesa disse que interceptou centenas de drones ucranianos. Já autoridades locais relataram um ataque contra a refinaria de petróleo de Kirishi, na região de Leningrado, que provocou um incêndio na zona industrial, sem vítimas.

O Kremlin propôs um cessar-fogo unilateral para sexta e sábado, durante as celebrações do Dia da Vitória. Kiev, por sua vez, indicou que adotará uma trégua a partir desta terça, condicionando sua continuidade à resposta russa.



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