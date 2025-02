A- A+

financiameto Ucrânia perde desminadores após Trump suspender financiamento pelo Departamento de Estado dos EUA Aporte financeiro representava quase 50% do orçamento de todos os programas de desminagem humanitária no país

A Ucrânia está perdendo um número significativo de desminadores devido à suspensão do financiamento de desminagem humanitária pelo Departamento de Estado dos EUA.

Esse aporte financeiro representava quase 50% do orçamento de todos os programas de desminagem humanitária no país. Informação foi declarada pelo presidente da Associação de Desminadores da Ucrânia, Timur Pistruga, em um comentário ao jornal ucraniano Ukrainian National News (UNN).

— A USAID não financiava o programa de desminagem humanitária – isso era feito pelo Departamento de Estado dos EUA, especificamente pelo seu departamento WRA. Agora, ele também suspendeu o financiamento. É difícil dizer qual a parte das despesas que eles cobriam, mas aproximadamente representava 50% do orçamento total dos programas de desminagem humanitária na Ucrânia — diz Pistruga ao UNN.

Segundo o chefe da Associação de Desminadores, esse trabalho exige aprofundamento na profissão, ter novos conhecimentos e aprendizado contínuo.

No entanto, "em vez disso, os especialistas qualificados serão forçados a trabalhar em táxis, entregas ou qualquer outra área."

Quando questionado pela jornalista sobre possíveis alternativas para substituir a ajuda financeira suspensa, Pistruga respondeu:

— Todos que trabalham com subsídios e doadores estão tomando diferentes medidas. Entramos em contato com doadores europeus e canadenses, mas entendemos que será muito difícil substituir a ajuda do Departamento de Estado. São orçamentos extremamente grandes. Na minha opinião subjetiva, a situação pode ser salva, pelo menos temporariamente, com a ajuda da União Europeia ou das agências da ONU — completa Pistruga.

No dia em que foi empossado o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um decreto intitulado "Reavaliação e reorientação da ajuda externa dos Estados Unidos."

Neste documento, ele previa a imediata suspensão da "ajuda externa dos Estados Unidos" e ordenava que o Escritório de Gestão e Orçamento (OMB) "forçasse essa pausa por meio de seu órgão de distribuição."

A decisão de Trump de reduzir e reestruturar a ajuda externa dos EUA paralisará o complexo sistema global voltado para prevenir e responder ao problema da fome.

Nesta sexta-feira, o juiz do Distrito de Columbia, Amir Ali, decidiu pela suspensão temporária do congelamento do financiamento da ajuda externa dos EUA.

Esta é a segunda derrota judicial nas tentativas da Casa Branca de extinguir a USAID, que já existe há 60 anos.

Veja também