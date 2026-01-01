A- A+

GUERRA Ucrânia prepara reuniões importantes para acordo de paz com Rússia, diz Zelensky No dia 3 de janeiro, haverá uma reunião de conselheiros de segurança nacional na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforçou hoje, 1º, estar preparando "reuniões importantes" em busca do acordo de paz com a Rússia. Nos próximos dias, o governo ucraniano anunciou que conversará com chefes militares e líderes políticos Ontem, 31, Zelensky havia adiantado em discurso de Ano Novo que falta alinhamento de 10% para fechar um acordo de paz.

Em publicação no X, Zelensky diz que o secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, está em contato diário com a equipe dos Estados Unidos e seus parceiros na Europa. "Estamos preparando formatos e reuniões importantes", diz o presidente, acrescentando que Umerov está hoje com o ministro de Relações Exteriores da Turquia e depois se reunirá com serviços de inteligência. "Estamos trabalhando arduamente para retomar as trocas de prisioneiros neste novo ano. Esse é precisamente um ponto-chave em nossas conversas com a Turquia. Precisamos da facilitação para trazer nossos ucranianos para casa da prisão russa."

No dia 3 de janeiro, haverá uma reunião de conselheiros de segurança nacional na Ucrânia. "Esta é a primeira reunião desse tipo na Ucrânia e tem como foco a paz", afirma o presidente ucraniano, acrescentando que representantes europeus estarão presentes, enquanto a equipe dos Estados Unidos deve participar remotamente. Quinze países confirmaram participação, juntamente com representantes de instituições europeias e da Otan, informa o líder ucraniano.

Em seguida, no dia 5 de janeiro, haverá uma reunião militar dos chefes de estado-maior. "A principal questão é a garantia de segurança para a Ucrânia. Politicamente, quase tudo está pronto, e é importante analisar cada detalhe de como essas garantias funcionarão no ar, em terra e no mar - caso consigamos pôr fim à guerra. E esse é o objetivo fundamental de todos os cidadãos comuns", diz Zelensky.

Por fim, no dia 6 de janeiro, haverá uma reunião de líderes europeus e da chamada "Coalizão dos Dispostos". "Estamos nos preparando para garantir que a reunião seja produtiva, que o apoio aumente e que haja maior confiança política tanto nas garantias de segurança quanto no acordo de paz. Agradeço a todos que estão nos ajudando", afirma o presidente da Ucrânia.

Veja também