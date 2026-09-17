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Conflito Ucrânia prevê gasto recorde em defesa para 2027 Segundo o documento publicado no site do Ministério das Finanças, "as necessidades de apoio internacional no próximo ano alcançarão 52,6 bilhões de dólares"

O governo ucraniano aprovou o orçamento para o ano de 2027, com uma necessidade de financiamento externo de 52,6 bilhões de dólares (270 bilhões de reais) e um gasto militar recorde devido à guerra de mais de quatro anos com a Rússia.

O país, devastado pelo conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, utilizou inicialmente suas próprias receitas para pagar os gastos com defesa, mas depende cada vez mais do apoio estrangeiro para enfrentar o enorme rombo financeiro.

"O projeto de orçamento para 2027 foi elaborado em um momento em que a agressão russa continua e as necessidades de segurança e defesa continuam sendo cruciais", afirmou o ministro das Finanças da Ucrânia, Sergii Marchenko, em um comunicado.

"Sem dúvida, esta é a prioridade número um do governo. Todos os possíveis recursos internos do Estado estão sendo canalizados para garantir que a Ucrânia possa resistir de forma eficaz ao agressor", acrescentou.

Segundo o documento publicado no site do Ministério das Finanças, "as necessidades de apoio internacional em 2027 alcançarão 52,6 bilhões de dólares".

O texto cita a previsão de "mobilizar recursos procedentes da União Europeia, dos países do G7 (...) do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Reino Unido e de outros parceiros internacionais".

Os principais setores de gastos são a defesa e a segurança, com uma previsão de quase 110 bilhões de dólares (566 bilhões de reais), o que representa um aumento de 11,9% na comparação com 2026.

A quantia representa 43,8% do PIB da Ucrânia, uma proporção recorde desde o início da guerra e a mais elevada do mundo.

Em comparação, o gasto militar da Rússia representa oficialmente 5,5% do PIB no orçamento de 2026 e deve registrar queda em 2027, embora certas despesas possam ser opacas, segundo uma análise do jornal de oposição Novaïa Gazeta.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou na terça-feira que pretende adotar medidas "difíceis e impopulares" para "sanar" o déficit orçamentário.

A Ucrânia recebeu quase 200 bilhões de dólares (1,02 bilhão de reais) em financiamento de seus parceiros estrangeiros desde a invasão russa em 2022, além de bilhões de dólares em ajuda militar.

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