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Guerra Ucrânia quer acordo para passagem de grãos pelo Mar Negro e Rússia busca incluir petróleo Na quinta-feira, a Rússia voltou a atacar navios de carga que transportavam mais de 100 mil toneladas de grãos, em meio a uma série de ofensivas russas contra as embarcações com produtos agrícolas

A Rússia quer incluir as exportações de petróleo em um possível acordo para o transporte de produtos pelo Mar Negro com a Ucrânia, de acordo com o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha. A Ucrânia apresentou uma proposta para garantir a passagem segura de produtos agrícolas e, segundo a agência ucraniana UNN, ainda aguarda resposta da Rússia.

Em entrevista, Sybiha afirmou que os russos querem a inclusão do petróleo no acordo e que a Ucrânia está disposta a considerar uma "trégua energética mais ampla". "Estamos prontos para uma trégua energética, mas então ela deve ser considerada juntamente com todos os componentes energéticos que fazem parte desse conceito", afirmou Sybiha.

Na quinta-feira, a Rússia voltou a atacar navios de carga que transportavam mais de 100 mil toneladas de grãos, em meio a uma série de ofensivas russas contra as embarcações com produtos agrícolas.

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