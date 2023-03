A- A+

Guerra na Ucrânia Ucrânia recebe caças de fabricação soviética enquanto aguarda por outros melhores Os países ocidentais haviam se mostrado até agora relutantes a entregar aviões de combate à Ucrânia, por temores de uma escalada do conflito

A Ucrânia recebeu 17 caças de fabricação soviética MiG-29 em dois dias, os quais poderão substituir os aviões que perdeu desde o início da ofensiva russa, mas não serão suficientes para mudar a relação de forças no terreno.

A Polônia anunciou na quinta-feira (16) a entrega de quatro aparelhos à Ucrânia "nos próximos dias". A Eslováquia se somou nesta sexta-feira (17) e anunciou o envio de 13 caças ao país.

Os países ocidentais haviam se mostrado até agora relutantes a entregar aviões de combate à Ucrânia, por temores de uma escalada do conflito. Mas os tabus começaram a se desfazer em janeiro, com o primeiro passo dado pelos aliados de Kiev que aceitaram entregar tanques pesados à ex-república soviética.

Os caças que serão entregues à Ucrânia são aviões de concepção soviética, mas que os pilotos ucranianos podem utilizar de imediato, sem formação adicional.

Um oficial de uma força aérea europeia destacou que a decisão era coerente e buscava suprir rapidamente as necessidades existentes e "garantir a defesa aérea do território, com aparelhos que os ucranianos já conhecem".

O tempo de formação para o uso de aviões modernos de combate é de cerca de seis meses para um piloto experiente. É possível reduzir para três, mas não menos, já que a economia de tempo vem com restrições operacionais.

"É um caça que tem(...) um alcance de ação limitado", explicou a AFP Pierre Razoux, diretor acadêmico da Fundação mediterrânea de estudos estratégicos (FMES).

"Se tem armas pesadas, teria que estar estacionado no centro da Ucrânia para poder atacar o Donbass, ou seja, um entorno bastante vulnerável", acrescentou.

Os números dos aparelhos perdidos por Kiev variam e devem ser contabilizados com cautela. A página web Oryx afirma que a Ucrânia perdeu seus 61 caças, incluídos seus 18 MiG-29. Porém alguns foram reparados. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS) garante que cerca de 20 MiG-29 estão funcionando.

"Não resolverão os problemas"

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ainda deverá convencer aos ocidentais a aceitarem enviar aviões mais modernos, como os americanos F15, F16, F18, F35, os Rafale franceses e os Eurofighter europeus. Já os J16 e J20 chineses são inacessíveis devido às relações estratégicas entre China e Rússia.

Estes aviões podem apoiar as estratégias ofensivas no terreno, com ataques precisos contra as linhas inimigas.

O porta-voz da força aérea ucraniana, Yuriy Ignat, lembrou na quinta-feira que "os MiG não resolverão os problemas" e reiterou que o país necessitava de F-16. "Mas os MiG contribuirão para reforçar nossas capacidades", afirmou.

Os Estados Unidos enterraram qualquer esperança nesse sentido. A entrega de aviões de combate americanos "não está sobre a mesa", insistiu John Kirby, o porta-voz da Casa Branca.

Já a Holanda, não exclui entregar alguns de seus F-16. O Reino Unido, que em janeiro recusou enviar seus Eurofighter Typhoon e F-35 a Kiev, prometeu formar pilotos de caças ucranianos de acordo com "as normas da Otan".

A França dispõe de 13 Mirage 2000-C com "algum potencial", segundo destacaram no mês passado fontes próximas ao chefe do Estado-Maior da força aérea francesa.

A Rússia, por sua vez, acredita que os caças não "afetarão o resultado" do conflito. "Com certeza, estes equipamentos militares serão destruídos", anunciou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Veja também

Covid-19 Vacina bivalente está disponível para públicos prioritários, a partir desta segunda (20)