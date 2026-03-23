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Guerra Rússia e Ucrânia Ucrânia reivindica ataque a depósito de combustível no porto russo de Primorsk Exército ucraniano também reivindicou um ataque a uma refinaria de petróleo na cidade russa de Ufa

Um depósito de combustível no porto da cidade russa de Primorsk, perto da fronteira com a Finlândia, pegou fogo após um ataque com drones reivindicado pela Ucrânia, informou nesta segunda-feira (23) no Telegram o governador da região.

“Um tanque de combustível foi danificado no porto de Primorsk, o que provocou um incêndio”, afirmou Alexander Drozdenko, governador de Leningrado.

“Os bombeiros trabalharam para apagar o fogo e os funcionários foram retirados”, acrescentou, explicando que os sistemas de defesa aérea foram destruídos mais de 50 drones.

A Rússia bombardeia a infraestrutura energética da Ucrânia quase diariamente, provocando apagões que deixam milhões de pessoas na escuridão e sem aquecimento nos meses de inverno.

A Ucrânia responde lançando drones contra a Rússia, deslocando principalmente suas instalações energéticas e militares.

O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia reivindicou o ataque em Primorsk, justificando que atingiu "instalações-chave da infraestrutura de energia e combustível na Federação Russa" — ao qual acusa de utilizar as receitas do petróleo para financiar uma guerra.

O exército ucraniano também reivindicou um ataque a uma refinaria de petróleo na cidade russa de Ufa, a aproximadamente 1.400 milhas da linha de frente na Ucrânia.

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