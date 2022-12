A- A+

guerra na ucrânia Ucrânia relata ataques russos contra várias cidades De acordo com o conselheiro presidencial Mikhailo Podolyak, mais de 120 mísseis foram disparados

Várias cidades da Ucrânia foram atingidas por mísseis russos na manhã desta quinta-feira (29), incluindo a capital Kiev, informou a Força Aérea do país.

"29 de Dezembro. Ataque em larga escala de mísseis (...) O inimigo ataca a Ucrânia de várias direções com mísseis de cruzeiro a partir de aviões e navios", afirmou a Força Aérea ucraniana nas redes sociais.

De acordo com o conselheiro presidencial Mikhailo Podolyak, mais de 120 mísseis foram disparados.

Após uma série de reveses militares e perdas de territórios no último semestre, Moscou intensificou a campanha aérea com drones e mísseis para atacar a infraestrutura de energia ucraniana.

Na manhã desta quinta-feira foram relatadas explosões em várias cidades, incluindo a capital Kiev, onde o prefeito Vitali Klitschko alertou para possíveis apagões e pediu aos moradores que economizem água.

As explosões em Kiev deixaram pelo menos três feridos, de acordo com o prefeito.

Fragmentos de mísseis derrubados atingiram duas casas na zona leste de Kiev. Uma "empresa industrial" e uma creche foram atingidos ao sudoeste da cidade, segundo o comando militar da capital.

Em Lviv, oeste do país, as explosões deixaram 90% da cidade sem energia elétrica, informou o prefeito Andrii Sadovyi.

O governador da região de Lviv, Maksim Kozytski, afirmou que a defesa aérea foi acionada e pediu aos moradores que permaneçam nos abrigos.

As explosões também atingiram Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, afirmou o prefeito Igor Terekhov.

40% da população de Kiev sem energia elétrica após ataques russos

Quase metade da população da capital ucraniana estava sem energia elétrica nesta quinta-feira ao meio-dia, após uma nova série de bombardeios russos contra Kiev e outras cidades do país, afirmou o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

"40% dos consumidores da capital estão sem energia elétrica após o ataque russo", escreveu o prefeito no Telegram.

Ucrânia afirma que derrubou 54 dos 69 mísseis russos disparados na quinta-feira

A defesa antiaérea ucraniana conseguiu derrubar 54 dos 69 mísseis russos lançados nesta quinta-feira (29) o território do país, afirmou o comandante das Forças Armadas, Valery Zaluzhny.

"De acordo com dados provisórios, 69 mísseis foram lançados e 54 mísseis inimigos foram derrubados", anunciou o general Zaluzhny no Telegram.

Mais cedo, a presidência ucraniana havia informado que o país foi atacado por mais de 120 mísseis russos.

Sem perspectivas de paz

Por sua vez, o presidente russo, Vladimir Putin, participou nesta quinta-feira de uma cerimônia de apresentação de navios de guerra, incluindo um submarino com capacidade de transportar mísseis nucleares. Ele prometeu produzir mais armamentos e elogiou as capacidades de sua frota.

Putin apresenta a invasão da Ucrânia, que começou há 10 meses e já provocou grandes perdas, como uma necessidade para a segurança nacional. Ele afirma que o Ocidente está usando o país como uma ponte para ameaçar a Rússia.

Diante dos reveses militares, a Rússia mobilizou 300.000 reservistas, civis, para estabilizar as frentes de batalha.

Moscou reivindica a anexação de quatro regiões do sul e leste da Ucrânia, que o exército russo ocupa de maneira parcial.

Os combates prosseguem, com batalhas particularmente violentas em Bakhmut, uma cidade do leste da Ucrânia que a Rússia tenta conquistar há vários meses, e Kreminna, que as forças ucranianas tentam retomar.

As perspectivas de negociações são praticamente inexistentes.

Veja também

Retrospectiva Aqui estamos falando da elite! Receba os memes que marcaram 2022