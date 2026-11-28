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Conflito Ucrânia restringe informações sobre o impacto dos ataques russos Desde o início da invasão russa, em 2022, os dois lados vêm adotando diferentes níveis de censura militar

A Ucrânia vai restringir a divulgação, pelos meios de comunicação, de informações sobre os impactos dos ataques russos contra infraestruturas críticas, segundo um decreto assinado neste sábado (28) pelo presidente Volodimir Zelensky.

Desde o início da invasão russa, em 2022, os dois lados vêm adotando diferentes níveis de censura militar.

Até agora, a Ucrânia pedia aos meios de comunicação que não divulgassem informações sobre os danos causados ou os locais atingidos pelos ataques russos, sob o argumento de que esses dados poderiam fornecer pistas a Moscou para futuras operações.

O decreto assinado por Zelensky determina que seu governo "adote medidas urgentes para proibir os meios de comunicação de divulgar informações sobre as consequências da destruição e os prazos de restauração das instalações de infraestrutura crítica".

Também ficará proibida a publicação de informações sobre a construção e as condições das "estruturas de proteção" dessas instalações.

A Rússia adotou restrições semelhantes, além de criminalizar diversos aspectos da cobertura da guerra. Entre as medidas está a proibição de classificar como "invasão" sua ofensiva contra a Ucrânia.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), com sede em Washington, informou que deputados russos apresentaram, na semana passada, projetos de lei para proibir "a cobertura independente e não autorizada das consequências dos ataques ucranianos".

As punições por descumprimento podem variar de multas a penas de prisão.

No caso ucraniano, as medidas foram propostas durante uma reunião do Conselho de Segurança no mês passado. O decreto, no entanto, não especifica como serão implementadas.

Dmitro Litvin, assessor do presidente, reconheceu neste sábado que será "complicado" fazer cumprir as restrições, uma vez que "uma parte significativa desse tipo de publicação vem de canais anônimos do Telegram".

Nas últimas semanas, a Rússia lançou uma série de ataques com mísseis e drones contra a rede de energia ucraniana e outras infraestruturas críticas, incluindo pontes sobre o rio Dniepre, que ligam as duas margens de Kiev.

Os ataques provocaram cortes generalizados no fornecimento de aquecimento, eletricidade e água.

Entre a população, cresce o temor de que este seja o inverno mais rigoroso desde o início da guerra, que se aproxima de cinco anos.

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