EUROPA Ucrânia testa com sucesso novo míssil de longo alcance capaz de atingir a Sibéria, afirma Zelensky O Long Neptune é uma versão ampliada do míssil de cruzeiro anti navio ucraniano Neptune, com mais de cinco metros de comprimento

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que as Forças Armadas do país concluíram com êxito os testes de um novo míssil de combate de longo alcance, capaz de percorrer até 3 mil quilômetros e alcançar alvos até na Sibéria, no interior da Rússia.

“Temos boas notícias sobre os drones de longo alcance. Os testes foram bem-sucedidos. Agradeço aos desenvolvedores e fabricantes pelo trabalho realizado”, declarou Zelensky no sábado. O presidente da Ucrânia também afirmou que o país continua a ampliar suas capacidades militares para fortalecer a segurança nacional.





Zelensky destacou os recentes ataques realizados com mísseis “Long Neptune” e enfatizou a necessidade de expandir a produção de armamentos no país. Ele afirmou que o fortalecimento da indústria de defesa, combinado com investimentos de países aliados, é fundamental para a construção de uma nova estratégia de segurança na Europa.

“A segurança é essencial, e é apenas uma questão de tempo até que todos compreendam que a antiga arquitetura de defesa não é mais eficaz. Novas soluções são necessárias.Isso significa armamento tecnológico moderno e em quantidade suficiente, investimentos adequados na indústria de defesa e, acima de tudo, motivação para proteger a pátria”, disse Zelensky.

Segundo a Forbes, o Long Neptune é uma versão ampliada do míssil de cruzeiro anti navio ucraniano Neptune, com mais de cinco metros de comprimento, a mesma arma lançada de caminhão que afundou o navio-almirante da Frota Russa do Mar Negro, Moskva, em abril de 2022. Essa variante, que possui maior capacidade de combustível em comparação ao modelo padrão, vem sendo desenvolvida há vários anos.

