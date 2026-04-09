CONFLITO
Ucrânia tomará "medidas de reciprocidade" durante trégua da Páscoa ortodoxa, diz Zelensky
Segundo Volodimir Zelensky, Kiev propôs por diversas vezes um cessar-fogo na Páscoa ortodoxa
Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, publicou a declaração nas redes sociais - Foto: Divulgação / Assessoria de Imprensa da Presidência da Ucrânia / AFP
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (9) que Kiev propôs por diversas vezes um cessar-fogo na Páscoa ortodoxa e que atuará "em consequência" depois que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou às suas tropas interromper os ataques durante a festividade.
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"A Ucrânia declarou em repetidas ocasiões que estamos preparados para tomar medidas de reciprocidade. Propusemos um cessar-fogo este ano durante as festas de Páscoa e atuaremos em consequência", disse Zelensky nas redes sociais.