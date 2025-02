Ucrânia vai oferecer 'contratos lucrativos' a empresas dos EUA em troca de garantias de segurança

A- A+

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em entrevista exclusiva ao jornal inglês The Guardian, publicada nesta terça-feira (11), que pretende oferecer aos EUA uma garantia de que empresas americanas receberão contratos lucrativos para participarem da reconstrução do país no pós-guerra com a Rússia.



As declarações foram publicadas em um momento em que a ajuda continuada a Kiev por parte do novo governo Donald Trump não parece garantida, e após o presidente americano dizer que a situação no Leste Europeu estava aberta e que parte da Ucrânia poderia "ser russos um dia".

— Aqueles que estão nos ajudando a salvar a Ucrânia [terão a chance de] renová-la, com seus negócios junto com os negócios ucranianos. Estamos prontos para falar sobre todas essas coisas em detalhes — afirmou Zelensky ao jornal britânico, garantindo que ofereceria às empresas americanas contratos lucrativos de reconstrução e concessões de investimento.



O retorno de Trump à Casa Branca provocou preocupação em Kiev e entre os aliados europeus da Otan, uma vez que o republicano repetiu durante sua campanha à Presidência que resolveria a guerra rapidamente. Ele também criticou a ajuda massiva enviada a Kiev pelo ex-presidente Joe Biden. Em uma declaração recente, Trump disse que condicionaria a ajuda aos ucranianos ao pagamento de cada dólar liberado por terras raras — metais amplamente utilizados em eletrônicos, matéria-prima que interessa aos EUA e é relativamente abundante no país do Leste Europeu.

O líder ucraniano mencionou o tema durante a entrevista ao Guardian, afirmando ter sido ele que apresentou a Trump o plano de pagar pelo investimento americano na defesa do país com terras raras. A ideia teria sido lançada ao republicano em setembro, quando os dois se encontraram em Nova York. Ele disse ainda que pretende apresentar um "projeto mais detalhado" quando retomar o contato com o presidente, citando a questão da exploração dos recursos naturais e da reconstrução do país.

Em uma aparente tentativa de criar um argumento válido dentro da lógica de realismo político adotada por Trump neste começo de mandato, Zelensky também declarou durante a entrevista que não era do interesse americano que as maiores reservas de urânio e titânio da Europa, em território ucraniano, caíssem nas mãos dos russos, sendo potencialmente compartilhadas com China, Coreia do Norte e Irã.

— Estamos falando não apenas sobre segurança, mas também sobre dinheiro... Recursos naturais valiosos que podemos oferecer aos nossos parceiros possibilidades que não existiam antes para investir neles... Para nós, isso criará empregos, para empresas americanas, isso criará lucros — acrescentou Zelensky.

O abastecimentos de terras raras — minerais distintos, mas que servem para a fabricação de uma infinidade de produtos, de telas de televisor à jatos de combate e turbinas eólicas — é um tema atual nas atuais tensões entre China e Ocidente, seja por questões comerciais ou geopolíticas. Bruxelas e Washington têm uma necessidade urgente de diversificar seu abastecimento de terras raras, uma vez que Pequim tem mais patentes relacionadas a terras raras do que o resto do planeta junto, um domínio alcançado ao custo de grandes danos ambientais.

Diálogo: Trump diz ter falado com Putin por telefone sobre os rumos da guerra na Ucrânia: ‘Ele quer ver as pessoas pararem de morrer

Pouco depois da publicação da entrevista do líder ucraniano no jornal inglês, Trump fez uma postagem na rede social Truth Social, afirmando que irá enviar o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, à Ucrânia para encontrar com Zelensky.

"Essa guerra PRECISA e VAI ACABAR EM BREVE — muita morte e destruição. Os EUA gastaram bilhões de dólares ao todo, com pouco [resultado] para apresentar. QUANDO OS EUA SÃO FORTES, O MUNDO ESTÁ EM PAZ", escreveu o Trump.

Em Moscou, a declaração de Trump sobre parte da Ucrânia virar russa foi rapidamente endossada pelo Kremlin, que saiu em defesa da manifestação de Trump. O porta-voz Dmitry Peskovque a situação na Ucrânia "corresponde amplamente às palavras do presidente americano".

— O fato de que uma parte significativa da Ucrânia quer se tornar Rússia, e já o fez, é um fato — disse o porta-voz a repórteres, referindo-se à anexação de quatro regiões ucranianas por Moscou em 2022. — Qualquer fenômeno pode acontecer com 50% de probabilidade: sim ou não.

