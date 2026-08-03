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guerra Ucrânia volta a atacar gigante do comércio eletrônico russo Wildberries Desde meados de julho, a Ucrânia atingiu quase 20 instalações da Wildberries em várias regiões da Rússia e na península anexada da Crimeia

A Ucrânia executou um novo ataque contra um depósito da gigante russa do comércio eletrônico Wildberries na região de Vladimir, 180 quilômetros a leste de Moscou, informaram nesta segunda-feira (3) a empresa e as autoridades locais.

"Um incêndio foi registrado em um dos centros logísticos da empresa na região de Vladimir após um ataque", anunciou a Wildberries em um comunicado. A empresa acrescentou que os funcionários do centro de armazenamento foram retirados do local.

O governador da região, Alexander Avdeiev, afirmou que o ataque foi executado com drones. "Há danos e um incêndio", declarou na plataforma russa de mensagens Max. "Um jovem ficou ferido", acrescentou.

Desde meados de julho, a Ucrânia atingiu quase 20 instalações da Wildberries em várias regiões da Rússia e na península anexada da Crimeia.

Os primeiros ataques, entre 17 e 18 de julho, mataram oito pessoas e deixaram quase 90 feridos nas regiões de Moscou e Tambov. Desde então, a Ucrânia lançou drones contra instalações perto de São Petersburgo, Simferopol (Crimeia), Krasnodar e Volgogrado.

A Wildberries é uma popular plataforma de vendas pela internet, conhecida como a "Amazon russa".

Os ataques contra os depósitos da empresa são parte de uma campanha ucraniana de longo alcance na Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Segundo a Ucrânia, a campanha pretende obrigar o Kremlin a negociar o fim da guerra.

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