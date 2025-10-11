MUNDO
Ucrânia: Zelenski diz ter conversado com Trump e faz paralelo com cessar-fogo em Gaza
"Se uma guerra pode ser interrompida em uma região, então certamente outras guerras também podem ser interrompidas", declarou o líder ucraniano
Zelenski diz ter conversado com Trump e faz paralelo com cessar-fogo em Gaza - Foto: Saul Loeb / AFP
O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmou que teve uma conversa muito positiva e produtiva com o mandatário dos EUA, Donald Trump, na qual o parabenizou pelo acordo no Oriente Médio, em referência ao cessar-fogo em Gaza.
"Se uma guerra pode ser interrompida em uma região, então certamente outras guerras também podem ser interrompidas - incluindo a guerra russa", escreveu em seu perfil no X.
Zelenski disse ter informado a Trump sobre os ataques russos à infraestrutura energética da Ucrânia nos últimos dias, discutido oportunidades de reforço à defesa aérea do país além de "acordos concretos", que não foram detalhados.