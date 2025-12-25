Qui, 25 de Dezembro

UCRÂNIA

Zelensky discutiu 'detalhes importantes' do plano de cessar-fogo com enviados americanos

Chefe de Estado ucraniano destacou que teve "uma conversa muito boa" com os enviados americanos

Presidente ucraniano, Volodimir ZelenskyPresidente ucraniano, Volodimir Zelensky - Foto: Handout/Ukrainian Presidential Office/AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quinta-feira (25) que discutiu "detalhes importantes" do plano de cessar-fogo com a Rússia com os enviados do governo dos Estados Unidos, Steve Witkoff e Jared Kushner.

"Discutimos alguns detalhes importantes do trabalho em curso. Há boas ideias que podem contribuir para um resultado comum e para uma paz duradoura", afirmou Zelensky no Facebook.

O chefe de Estado ucraniano destacou que teve "uma conversa muito boa" com os enviados americanos e agradeceu por "sua posição construtiva, trabalho intenso e palavras amáveis".

 

O presidente ucraniano revelou na quarta-feira a nova versão do plano americano para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia, negociado há várias semanas entre Estados Unidos e Ucrânia.

O texto prevê o congelamento da frente de batalha nas linhas atuais, mas não apresenta nenhuma solução imediata para a difícil questão dos territórios ocupados pela Rússia, que representam mais de 19% da Ucrânia.

A nova versão deixa de lado duas grandes exigências de Moscou: a retirada das forças ucranianas dos territórios do Donbass ainda sob seu controle e um compromisso jurídico que impede a Ucrânia de entrar para a Otan.

Por este motivo, parece improvável que a Rússia aceite a nova versão do plano.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, informou que a Rússia ainda trabalha na resposta e se recusou a comentar os detalhes.

