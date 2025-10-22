A- A+

GUERRA UE acorda impor novas sanções contra Rússia por guerra na Ucrânia As sanções incluem a proibição da importação de gás natural da Rússia até 2027

A União Europeia acordou, nesta quarta-feira (22), impor novas sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, destinadas a reduzir as receitas de Moscou provenientes da venda de hidrocarbonetos, informou a Dinamarca, que detém a presidência rotativa do bloco.

As sanções incluem a proibição da importação de gás natural da Rússia até 2027 e medidas adicionais contra a chamada frota fantasma de petroleiros que Moscou supostamente utiliza para evitar as sanções dos países ocidentais.

Além disso, os 27 países do bloco também querem restringir as viagens de diplomatas russos na Europa.

Cento e dezessete novos navios da frota fantasma russa estão na mira, aumentando para 558 o total de embarcações sancionadas pelos europeus.

Esta frota, que abrange entre 600 e 1.400 embarcações, segundo a UE, permite que a Rússia continue exportando petróleo, apesar das sanções ocidentais.

A UE também sanciona novas empresas em vários países, das quais 12 na China e três na Índia, que ajudam a Rússia a evitar as sanções ocidentais sobre as transferências de tecnologia, especialmente na produção de drones.

Cinco bancos em Hong Kong, Paraguai e Tajiquistão foram sancionados.

Veja também