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CONFLITO

UE acusa Rússia de tentar desestabilizar a Europa com incursões de drones

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen acredita não se tratar de "incidentes isolados"

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A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der LeyenA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - Foto: Nicolas Tucat / AFP

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou nesta terça-feira (26) a Rússia de "tentar desestabilizar" as democracias europeias com a recente onda de incursões de drones no espaço aéreo dos países bálticos.

"Os habitantes dos países bálticos estão vivendo algo que muitos acreditavam pertencer a outra época", declarou Von der Leyen em uma entrevista coletiva em Vilna, ao lado dos presidentes da Lituânia, Letônia e Estônia.

"Não se trata de incidentes isolados. É uma estratégia deliberada da Rússia para tentar desestabilizar nossas sociedades democráticas", afirmou. Ela reconheceu ainda que os alertas antiaéreos das últimas semanas "revelaram vulnerabilidades" nos sistemas de defesa.

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A visita de Von der Leyen a essa região fronteiriça com a Rússia, situada no flanco oriental da Otan, ocorre uma semana depois de os lituanos terem recebido ordem para se refugiar em abrigos após um breve alerta de drones em Vilnius, a capital.

Foi o primeiro alerta à população em geral desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022.

Esse tipo de alerta tornou-se cada vez mais frequente nos últimos meses nos países bálticos, à medida que a Ucrânia intensifica os ataques contra alvos russos na região de São Petersburgo, próxima à Estônia e à Finlândia.

Von der Leyen admitiu nesta terça-feira que "esses incidentes revelaram vulnerabilidades" e advertiu que o uso dessa tática por Moscou pode se estender para o oeste.

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