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Meio Ambiente UE adota novas regras contra 'químicos eternos' e embalagens plásticas Novas regras restringem PFAS em embalagens de alimentos e ampliam medidas para reduzir resíduos plásticos no bloco

Várias substâncias conhecidas como "químicos eternos" passaram a ser restringidas a partir desta quarta-feira (12) na União Europeia (UE), que também começou a aplicar novas regras sobre embalagens destinadas a reduzir os resíduos.

"A partir de agora, as embalagens que entram em contato com alimentos e que contenham PFAS [substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas] acima de limites rigorosos não poderão mais ser comercializadas na UE", destacou a Comissão Europeia em um comunicado.

O uso desses "poluentes eternos", praticamente indestrutíveis, vem sendo cada vez mais restringido no mundo devido aos efeitos nocivos para a saúde.

As novas regras, criticadas pela indústria, fazem parte de um pacote de medidas sobre embalagens que será aplicado progressivamente e busca reduzir o volume total de resíduos de embalagens na UE em 5% até 2030, 10% até 2035 e 15% até 2040.

O objetivo é, sobretudo, reduzir os resíduos de embalagens plásticas.

Cafeterias e restaurantes não poderão mais servir alimentos ou bebidas em recipientes plásticos descartáveis.

Também serão proibidos pequenos frascos de sabonete e xampu em hotéis, sachês de molhos, embalagens plásticas para frutas e verduras não processadas e o filme plástico usado nos aeroportos para proteger malas.

Os PFAS são utilizados pela indústria por suas propriedades antiaderentes e impermeabilizantes e por sua resistência ao calor, e estão presentes em inúmeros produtos de uso cotidiano.

Segundo alguns estudos, a exposição prolongada a essas substâncias pode ter consequências graves para a fertilidade ou favorecer o surgimento de determinados tipos de câncer.

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