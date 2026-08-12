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Meio Ambiente

UE adota novas regras contra 'químicos eternos' e embalagens plásticas

Novas regras restringem PFAS em embalagens de alimentos e ampliam medidas para reduzir resíduos plásticos no bloco

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O objetivo é, sobretudo, reduzir os resíduos de embalagens plásticas, como os PFAS que são utilizados pela indústria por suas propriedades antiaderentes.O objetivo é, sobretudo, reduzir os resíduos de embalagens plásticas, como os PFAS que são utilizados pela indústria por suas propriedades antiaderentes. - Foto: Unplash/Reprodução

Várias substâncias conhecidas como "químicos eternos" passaram a ser restringidas a partir desta quarta-feira (12) na União Europeia (UE), que também começou a aplicar novas regras sobre embalagens destinadas a reduzir os resíduos.

"A partir de agora, as embalagens que entram em contato com alimentos e que contenham PFAS [substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas] acima de limites rigorosos não poderão mais ser comercializadas na UE", destacou a Comissão Europeia em um comunicado.

O uso desses "poluentes eternos", praticamente indestrutíveis, vem sendo cada vez mais restringido no mundo devido aos efeitos nocivos para a saúde.

As novas regras, criticadas pela indústria, fazem parte de um pacote de medidas sobre embalagens que será aplicado progressivamente e busca reduzir o volume total de resíduos de embalagens na UE em 5% até 2030, 10% até 2035 e 15% até 2040.

O objetivo é, sobretudo, reduzir os resíduos de embalagens plásticas.

Cafeterias e restaurantes não poderão mais servir alimentos ou bebidas em recipientes plásticos descartáveis.

Também serão proibidos pequenos frascos de sabonete e xampu em hotéis, sachês de molhos, embalagens plásticas para frutas e verduras não processadas e o filme plástico usado nos aeroportos para proteger malas.

Os PFAS são utilizados pela indústria por suas propriedades antiaderentes e impermeabilizantes e por sua resistência ao calor, e estão presentes em inúmeros produtos de uso cotidiano.

Segundo alguns estudos, a exposição prolongada a essas substâncias pode ter consequências graves para a fertilidade ou favorecer o surgimento de determinados tipos de câncer.

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