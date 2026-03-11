A- A+

sanções UE adota novas sanções contra 19 autoridades e entidades iranianas Novas sanções não afetam o novo líder supremo do Irã, Mukhtaba Khamenei, nomeado para suceder seu pai, Ali Khamenei

A União Europeia impôs novas sanções a 19 autoridades e entidades iranianas culpadas de violações "graves" dos direitos humanos, afirmou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira(11) na rede social X.

Essas medidas enviam "uma mensagem a Teerã de que o futuro do Irã não pode ser construído sobre a repressão", afirmou.

As novas sanções não afetam o novo líder supremo do Irã, Mukhtaba Khamenei, nomeado para suceder seu pai, Ali Khamenei, assassinado em 28 de fevereiro, primeiro dia dos ataques aéreos americanos e israelenses, explicou uma fonte diplomática.

Também não estão diretamente relacionadas à guerra no Oriente Médio, mas à repressão no Irã, acrescentou a mesma fonte.

Antes deste anúncio, 247 pessoas e 50 entidades já haviam sido sancionados pela UE por violações dos direitos humanos. Essas medidas incluem, entre outras coisas, o congelamento de bens na UE e a proibição de entrada no território da União Europeia.

