Qua, 11 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta11/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
sanções

UE adota novas sanções contra 19 autoridades e entidades iranianas

Novas sanções não afetam o novo líder supremo do Irã, Mukhtaba Khamenei, nomeado para suceder seu pai, Ali Khamenei

Reportar Erro
Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia (UE)Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia (UE) - Foto: Nicolas Tucat/AFP

A União Europeia impôs novas sanções a 19 autoridades e entidades iranianas culpadas de violações "graves" dos direitos humanos, afirmou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, em um comunicado divulgado nesta quarta-feira(11) na rede social X.

Essas medidas enviam "uma mensagem a Teerã de que o futuro do Irã não pode ser construído sobre a repressão", afirmou.

As novas sanções não afetam o novo líder supremo do Irã, Mukhtaba Khamenei, nomeado para suceder seu pai, Ali Khamenei, assassinado em 28 de fevereiro, primeiro dia dos ataques aéreos americanos e israelenses, explicou uma fonte diplomática.

Leia também

• Exército do Irã considera navios israelenses, americanos e de seus aliados alvos legítimos em Ormuz

• Irã diz que não disputará a Copa do Mundo de 2026 após morte de líder e agravamento da guerra

• Irã afirma que atacou bases americanas no Kuwait e Bahrein

Também não estão diretamente relacionadas à guerra no Oriente Médio, mas à repressão no Irã, acrescentou a mesma fonte.

Antes deste anúncio, 247 pessoas e 50 entidades já haviam sido sancionados pela UE por violações dos direitos humanos. Essas medidas incluem, entre outras coisas, o congelamento de bens na UE e a proibição de entrada no território da União Europeia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter