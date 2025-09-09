Qua, 10 de Setembro

CRÍTICA

UE afirma que ataque de Israel no Catar viola o direito internacional

"Expressamos total solidariedade com as autoridades e o povo do Catar, um parceiro estratégico da UE", diz comunicado

Captura de tela, tirada de uma filmagem da AFPTV, mostra a fumaça subindo após explosões em Doha, capital do Catar Captura de tela, tirada de uma filmagem da AFPTV, mostra a fumaça subindo após explosões em Doha, capital do Catar - Foto: Jacqueline Penney / AFPTV / AFP

O ataque aéreo desta terça-feira, 9, por Israel contra o Hamas em Doha viola o direito internacional e a integridade territorial do Catar, além de arriscar uma escalada adicional de violência na região, informou o serviço diplomático da União Europeia (UE).

"Expressamos total solidariedade com as autoridades e o povo do Catar, um parceiro estratégico da UE. Qualquer escalada da guerra em Gaza deve ser evitada - não é do interesse de ninguém. Continuaremos a apoiar todos os esforços em direção a um cessar-fogo em Gaza", disse o comunicado.

O bloco reafirmou que ele e seus parceiros listaram o Hamas como uma organização terrorista e que a UE também adotou um novo regime de sanções contra o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina, juntamente com dois conjuntos de listagens adotados em 2024 contra ambas as entidades e indivíduos.

