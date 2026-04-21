UE alerta para "consequências catastróficas" sem liberdade de navegação permanente em Ormuz

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O comissário europeu para o Transporte e Turismo Sustentáveis, Apostolos Tzitzikostas, alertou, em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 21, que, sem o restabelecimento da liberdade de navegação permanente pelo Estreito de Ormuz, as consequências serão "catastróficas" para a Europa e o mundo.



Tzitzikostas afirmou que a situação decorrente da guerra no Oriente Médio atingiu o setor de transportes de maneira expressiva, aumentando os custos de combustíveis e criando pressões na cadeia de suprimentos, afetando empresas, cidadãos e operadores.



O comissário ainda ressaltou que a Europa mantém reservas de emergência de combustível de aviação e que essas reservas podem e serão liberadas somente quando necessário. De acordo com a autoridade, o bloco trabalha para encontrar uma fonte alternativa de combustível de aviação para a Europa, como o combustível produzido nos EUA.



"A crise no Oriente Médio está afetando todos os modos de transporte e todos os Estados-membros da União Europeia (UE). A comissão vai apresentar amanhã um plano de energia, que terá um foco principal em combustíveis de transportes", destacou.



Para ele, que afirmou que monitora a situação de perto, é importante que os países do bloco trabalhem juntos para aliviar os impactos da alta nos preços de energia, mas também para fazer o sistema de transporte e cadeia de suprimentos mais resiliente a crises futuras.

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