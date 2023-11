A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO UE anuncia ajuda adicional de 25 milhões de euros para Gaza Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza, onde quase 10.000 pessoas morreram

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou nessa segunda-feira (6) uma ajuda adicional de 25 milhões de euros (cerca de 27 milhões de dólares ou 132 milhões de reais na cotação atual) para a Faixa de Gaza.

"Com isso, a União Europeia atribuirá um total de 100 milhões de euros de ajuda humanitária para civis em Gaza", disse Von der Leyen a diplomatas europeus em Bruxelas.

Segundo ela, os fluxos de ajuda do Egito para Gaza "continuam muito pequenos" e disse que a UE trabalha no estabelecimento de outras rotas possíveis, incluindo entregas por via marítima a partir de Chipre.

Von der Leyen afirmou que é essencial que Israel "se esforce para evitar vítimas civis" na sua operação em Gaza. "O Hamas está claramente usando palestinos inocentes e reféns como escudos humanos, é horrível e é pura maldade", disse ela.

Nesta segunda-feira, Israel voltou a bombardear a Faixa de Gaza, onde quase 10.000 pessoas morreram desde o início do conflito, há um mês, segundo o Hamas.



